Nur 26,20 statt 69,99 Euro: Starkes PS5-Rollenspiel am Prime Day jetzt drastisch reduziert abstauben

Amazon bietet am Prime Day eine attraktive Preisreduzierung für ein populäres PS5-Spiel. Das von DON’T NOD entwickelte Story-Action-Rollenspiel Banishers: Ghosts of New Eden ist von ursprünglich 69,99 Euro auf gerade einmal 26,20 Euro reduziert worden. Die Ersparnis von über 60 Prozent macht das mehrfach nominierte Spiel zu einem besonderen Schnäppchen für PlayStation 5-Spielerinnen und -Spieler.

Das französische Entwicklerstudio hat sich bereits mit Titeln wie Life is Strange einen Namen gemacht und setzt auch bei diesem neuen Werk auf emotional tiefgreifende Geschichten mit moralisch komplexen Entscheidungen. Banishers: Ghosts of New Eden 🛒 wurde bei den Golden Joystick Awards 2023 als Most Wanted Game nominiert und erhielt weitere Auszeichnungen, darunter den Xbox Excellence Award 2024.

Populäres PS5-Spiel zum Amazon Prime Day im Angebot – Schnappt euch Banishers: Ghosts of New Eden

Die Geschichte von Banishers: Ghosts of New Eden spielt im Jahr 1695 in der Wildnis Nordamerikas und folgt dem Liebespaar Antea Duarte und Red mac Raith. Als sogenannte Verbanner jagen sie normalerweise Geister und übernatürliche Wesen, doch eine tragische Wendung verändert alles: Antea wird selbst zu einem Geist, den sie einst bekämpfte. Diese Prämisse bildet das emotionale Herzstück des Titels und treibt sowohl die Handlung als auch die Gameplay-Mechaniken voran. Am Prime Day zahlt ihr bei Amazon nicht einmal 30 Euro für das preisgekrönte PS5-Spiel:

Das Kampfsystem kombiniert verschiedene Ansätze miteinander. Ihr könnt zwischen den beiden Charakteren wechseln und deren unterschiedliche Fähigkeiten strategisch einsetzen. Red verlässt sich primär auf physische Waffen und Kampftechniken, während Antea als Geist über magische und spirituelle Kräfte verfügt. Diese Dualität spiegelt sich nicht nur im Kampf wider, sondern auch bei der Erkundung der Spielwelt und dem Lösen von Rätseln.

Die moralischen Entscheidungen, für die DON’T NOD bekannt ist, nehmen eine zentrale Rolle ein. Eure Wahl beeinflusst nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch das Schicksal der verschiedenen Charaktere in New Eden. Der Spagat zwischen dem Schwur als Verbanner und der Liebe zu Antea stellt euch immer wieder vor schwierige Dilemmata, die keine eindeutig richtige Antwort haben.

Das Spiel bietet etwa 30 bis 40 Stunden Spielzeit und verbindet Action-Rollenspiel-Elemente mit einer starken narrativen Komponente. Die detailliert gestaltete Welt des kolonialen Amerikas dient als stimmungsvolle Kulisse für die übernatürlichen Ereignisse. Banishers: Ghosts of New Eden 🛒 nutzt die Leistung der PlayStation 5 für atmosphärische Lichteffekte und flüssige Animationen, die besonders bei den Geistermanifestationen zur Geltung kommen.

Wollt ihr euch mit Banishers: Ghosts of New Eden 🛒 ein starkes PS5-Spiel preisgünstig sichern, müsst ihr euch aber beeilen: Das Rollenspiel gibt es nur im Aktionszeitraum des Prime Day, sprich für wenige Tage, zum Schnäppchenpreis bei Amazon.

