Nur 27,97 Euro: Blendend bewertetes Nintendo Switch-Spiel jetzt zum Hammerpreis

Bei Amazon läuft aktuell eine Rabattaktion für das Nintendo Switch-Spiel Gear Club Unlimited 2 in der Definitive Edition. Der Rennspiel-Titel ist von seinem ursprünglichen Preis von 39,99 Euro auf 27,97 Euro reduziert worden. Diese Version beinhaltet alle jemals veröffentlichten Erweiterungsinhalte und bietet damit das vollständigste Fahrerlebnis der Serie auf Nintendos hybrider Konsole.

Der französische Entwickler Eden Games hat mit Gear Club Unlimited 2 (Definitive Edition) 🛒 eine umfangreiche Sammlung zusammengestellt, die sich an Rennsportfans richtet. Die enthaltenen DLCs erweitern das Grundspiel um zusätzliche Fahrzeugmodelle, Streckenabschnitte und Spielmodi, wodurch ihr deutlich mehr Inhalte erhaltet als bei der ursprünglichen Veröffentlichung.

Gear Club Unlimited 2 (Definitive Edition): Nintendo Switch-Spiel im Angebot

Das Nintendo Switch-Spiel lässt euch auf einer weitläufigen Spielwelt verschiedene Rennstrecken befahren. Die Umgebung ist dabei in unterschiedliche Gebiete unterteilt, die von Küstenstraßen über Bergpässe bis hin zu urbanen Streckenabschnitten reichen. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass die einzelnen Rennen sich voneinander unterscheiden und verschiedene Fahrstile erfordern.

Ein besonderes Highlight stellt der Porsche Series-Modus dar. Hier könnt ihr verschiedene Modelle des deutschen Sportwagenherstellers steuern und euch durch eine eigene Kampagne arbeiten. Als Belohnung für eure Leistungen winkt die Möglichkeit, den klassischen 911 930 Turbo zu fahren – ein Fahrzeug, das bei Automobilenthusiastinnen und -enthusiasten einen legendären Status genießt.

Der Endurance Championship-Modus orientiert sich am bekannten 24-Stunden-Rennen von Le Mans und bringt strategische Elemente ins Spiel. Neben reinen Fahrkünsten müssen Spielerinnen und Spieler hier auch Tankstopps planen, den Reifenverschleiß im Auge behalten und die Boxenstopps zeitlich optimal einplanen. Diese Mechanik fügt dem Renngeschehen eine zusätzliche Ebene hinzu und macht längere Rennen zu einer taktischen Herausforderung.

Die Multiplayer-Funktionen ermöglichen es, entweder lokal mit bis zu vier Personen im Splitscreen-Modus oder online beziehungsweise über LAN mit bis zu acht Fahrerinnen und Fahrern anzutreten. Gerade der lokale Mehrspielermodus macht Gear Club Unlimited 2 (Definitive Edition) 🛒 zu einer guten Wahl für gemeinsame Spieleabende, bei denen alle Beteiligten auf einem Bildschirm gegeneinander antreten können.

Sinnvolle Ergänzungen zum Rennerlebnis

Wer das Fahrgefühl noch intensivieren möchte, sollte einen Blick auf kompatible Controller-Zubehörteile werfen. Verschiedene Hersteller bieten Lenkrad-Aufsätze 🛒 für die Joy-Cons an, die zwar keine Force-Feedback-Funktionen bieten, aber die Immersion durch eine authentischere Haltung während des Spielens steigern. Diese Aufsätze sind meist kompakt und lassen sich gut verstauen, wenn sie nicht gebraucht werden.

Eine größere Speicherkarte kann ebenfalls sinnvoll sein, da die Definitive Edition mit allen Zusatzinhalten einiges an Speicherplatz beansprucht. MicroSD-Karten mit 256 Gigabyte 🛒 bieten ausreichend Platz für mehrere größere Spieletitel und deren Updates. Die Ladezeiten können sich durch schnellere Speicherkarten mit höheren Übertragungsraten ebenfalls verkürzen.

Hier findet ihr weitere Nintendo Switch-Spiele:

Wer das Rennerlebnis auf dem großen Bildschirm bevorzugt, kann die Switch auch im TV-Modus nutzen. Ein Pro Controller 🛒 bietet dabei eine ergonomischere Haltung als die Joy-Cons und liegt durch sein höheres Gewicht stabiler in der Hand. Die größeren Analogsticks ermöglichen zudem eine präzisere Lenkung, was gerade bei anspruchsvolleren Rennen von Vorteil sein kann.

Mit über 300 Bewertungen auf Amazon, die einen Durchschnitt von 4,5 von 5 Sternen erreichen, scheint das Nintendo Switch-Spiel Gear Club Unlimited 2 (Definitive Edition) 🛒 bei Käuferinnen und Käufern sehr gut anzukommen. Falls ihr jetzt überzeugt sein solltet, dass sich der Kauf für euch lohnen könnte, dann wartet nicht zu lange ab. Immerhin kann der Rabatt genauso schnell verfallen, wie er gekommen ist.

