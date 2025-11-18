Nur 28 Euro: Geheimtipp für die Nintendo Switch nur kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon findet ihr derzeit ein interessantes Angebot für Fans von Jump’n’Runs: Nikoderiko: The Magical World Directors Cut ist auf nur 27,96 Euro reduziert. Die Ersparnis von rund 20 Prozent macht den Einstieg in das farbenfrohe Plattform-Abenteuer besonders attraktiv. Entwickelt wurde das Nintendo Switch-Spiel vom Studio VEA Games, das sich mit der Directors Cut-Version zum Ziel gesetzt hat, das ursprüngliche Spielerlebnis deutlich zu erweitern.

Die überarbeitete Fassung von Nikoderiko: The Magical World 🛒 bringt nicht nur technische Verbesserungen mit sich, sondern bietet auch inhaltlich deutlich mehr als die Originalversion. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem legendären Komponisten David Wise, der für seine Arbeiten an Klassikern wie Donkey Kong Country bekannt ist.

Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: Diesen gamescom-Geheimtipp solltet ihr euch jetzt schnappen

Nikoderiko: The Magical World erzählt die Geschichte der beiden Charaktere Niko und Luna, die auf einer magischen Insel gegen den Bösewicht Grimbald und dessen Cobring Gems Company antreten müssen. Das Spielprinzip orientiert sich dabei an klassischen 3D-Plattformern und führt durch sieben unterschiedliche Welten mit jeweils eigenen Themen und Herausforderungen. Die Directors Cut-Version fügt eine komplett neue achte Welt hinzu, die zusätzliche Spielzeit und frische Inhalte bietet. Schon im vergangenen Jahr zählte das Nintendo Switch-Spiel zu unseren Geheimtipps der gamescom 2024, jetzt bekommt ihr es bei Amazon richtig günstig:

Ein zentrales Element der Spielmechanik sind die tierischen Begleiter, die als Reittiere dienen und jeweils über spezielle Fähigkeiten verfügen. Diese Mechanik erinnert an ähnliche Systeme aus bekannten Plattformern, wobei die verschiedenen Tiere gezielt eingesetzt werden müssen, um bestimmte Abschnitte zu meistern. Neben klassischen Laufpassagen bietet das Spiel auch Minenwagen-Sequenzen, Verfolgungsjagden und Unterwasserabschnitte, die für Abwechslung sorgen.

Die Directors Cut-Fassung führt einen komplett neuen Schwierigkeitsgrad ein, der sich an erfahrene Spielerinnen und Spieler richtet. Dieser Modus bringt Herausforderungsmodifikatoren mit sich, die das Gameplay deutlich anspruchsvoller gestalten. Gleichzeitig wurde auch ein noch einfacherer Modus ergänzt, der das Spiel besonders familienfreundlich macht. Damit deckt Nikoderiko: The Magical World Directors Cut 🛒 ein breites Spektrum an Schwierigkeitsgraden ab.

Technisch hat die überarbeitete Version ebenfalls zugelegt: Die Grafik wurde optimiert, Animationen flüssiger gestaltet und die Performance auf allen Plattformen verbessert. Auch bei der Barrierefreiheit hat VEA Games nachgebessert: Neue Sprachausgaben und zusätzliche Sprachen machen das Abenteuer einem breiteren Publikum zugänglich. Der lokale Koop-Modus ermöglicht es zwei Personen, gemeinsam auf einem Bildschirm zu spielen, was besonders für Familien oder Freundesgruppen interessant ist.

Passende Ergänzungen für Plattform-Fans

Wer nach weiteren Plattformern für die Switch sucht, findet eine große Auswahl an Alternativen, die sich gut mit diesem Titel kombinieren lassen. Besonders die Donkey Kong Country-Reihe bietet ähnliche Spielmechaniken und wurde ebenfalls von David Wise musikalisch unterstützt. Donkey Kong Country Tropical Freeze 🛒 gilt als einer der anspruchsvollsten 2D-Plattformer auf der Konsole und richtet sich an alle, die nach dem Abschluss von Nikoderiko nach neuen Herausforderungen suchen.

Für Fans von 3D-Jump’n’Runs sind Super Mario Odyssey 🛒 oder Super Mario 3D World 🛒 zwei empfehlenswerte Optionen. Beide Titel setzen auf unterschiedliche Ansätze: Während Odyssey offene Welten zum Erkunden bietet, fokussiert sich 3D World auf linearere Level-Strukturen mit hohem Wiederspielwert. Der Koop-Modus in 3D World erlaubt es bis zu vier Personen, gemeinsam zu spielen, was ihn zu einer guten Wahl für Spieleabende macht.

Eine interessante Alternative stellt auch Yooka-Laylee and the Impossible Lair 🛒 dar. Dieser Titel stammt von ehemaligen Rare-Entwicklern und verbindet 2D- mit 3D-Elementen. Die Spielmechanik erinnert bewusst an Klassiker der 90er-Jahre und bietet sowohl zugängliche als auch herausfordernde Passagen. Auch hier sorgt ein lokaler Koop-Modus für gemeinsamen Spielspaß.

Wer das tierische Setting schätzt, könnte auch einen Blick auf Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 🛒 werfen. Die Sammlung beinhaltet drei klassische Plattformer in überarbeiteter Form als Nintendo Switch-Spiel und bietet deutlich mehr Spielzeit als ein einzelner Titel. Die Schwierigkeitskurve ist allerdings steiler als bei Nikoderiko: The Magical World 🛒, weshalb sich die Sammlung eher an erfahrene Spielerinnen und Spieler richtet. Für alle, die verschiedene Schwierigkeitsgrade schätzen, ergänzen sich beide Titel jedoch gut.

