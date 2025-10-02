Nur 28,99 Euro: Preisgekröntes PS5-Spiel für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern – „Meisterwerk mit toller Grafik“

Bei Amazon gibt es derzeit ein attraktives Angebot für Fans von atmosphärischen Action-Adventures: Die Deluxe Edition von Kena: Bridge of Spirits ist auf gerade einmal 28,99 Euro heruntergesetzt worden. So könnt ihr euch das preisgekrönte PS5-Spiel für eine kurze Zeit zum absoluten Schnäppchenpreis sichern.

Entwickelt wurde der Titel vom Independent-Studio Ember Lab, das mit diesem Debütwerk 2021 den Game Award für das beste Indie Game gewann. Die Deluxe Edition von Kena: Bridge of Spirits 🛒 bietet neben dem Hauptspiel zusätzliche digitale Inhalte wie exklusive Outfits für Kena und ihre niedlichen Begleiter, die sogenannten Fäulnis-Geister. Ember Lab beweist eindrucksvoll, dass auch kleinere Entwicklerteams visuell beeindruckende und emotional packende Spielerlebnisse schaffen können.

Kena: Bridge of Spirits – Deshalb lieben Fans das PS5-Spiel im Amazon-Angebot

Das Action-Adventure versetzt euch in die Rolle von Kena, einer jungen Seelenführerin, die in einem verlassenen Dorf auf der Suche nach einem heiligen Bergschrein auf mysteriöse Geister und einen rätselhaften Fluch stößt. Das Herzstück bildet das einzigartige Begleitersystem: Ihr sammelt im Verlauf der Handlung kleine Geister namens Rott, die nicht nur optisch charmant sind, sondern auch spielmechanisch eine zentrale Rolle einnehmen. Diese kleinen Kreaturen helfen euch beim Lösen von Umgebungsrätseln, verstärken eure Angriffe im Kampf und ermöglichen es, zuvor unzugängliche Bereiche zu erkunden.

Bei Amazon zahlt ihr für das gefeierte PS5-Spiel, das in den tausenden positiven Rezensionen mitunter als „Meisterwerk mit toller Grafik“ oder „Indie-Titel auf Triple A-Niveau!“ bezeichnet wird, gerade nicht einmal 30 Euro:

Besonders hervorzuheben ist die visuelle Gestaltung von Kena: Bridge of Spirits. Das Spiel präsentiert eine farbenfrohe, fast schon animationsfilmartige Grafik mit detaillierten Charaktermodellen und beeindruckenden Lichteffekten. Die Umgebungen wirken lebendig und laden zum Erkunden ein, wobei die Entwickler geschickt zwischen verwunschenen Wäldern, verfallenen Dörfern und mystischen Schreinen wechseln. Technisch überzeugt das PS5-Spiel durch flüssige Bildraten und kurze Ladezeiten der Konsole.

Das Kampfsystem kombiniert schnelle, reaktionsbasierte Auseinandersetzungen mit taktischen Elementen. Ihr müsst gegnerische Angriffsmuster erkennen, im richtigen Moment ausweichen und eure Rott-Begleiter strategisch einsetzen, um Gegner zu schwächen oder abzulenken. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich anpassen, sodass sowohl Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrene Spielende auf ihre Kosten kommen. Die Balance zwischen Erkundung, Rätseln und Kämpfen ist gut getroffen und sorgt für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis über die gesamte Spielzeit von etwa zehn bis zwölf Stunden.

Passend dazu: Unser Test zu Kena: Bridge of Spirits (Action-Adventure) – Der Hit, der aus dem Nichts kam

Die emotionale Erzählweise gehört zu den größten Stärken von Kena: Bridge of Spirits 🛒. Die Geschichte um Verlust, Vergebung und die Verbindung zwischen der Welt der Lebenden und der Toten wird sensibel inszeniert und durch hervorragende Sprachausgabe unterstützt. Tod Fennell erhielt 2022 sogar einen Voice Arts Award für seine Leistung als einer der Charaktere. Die Musik von Theophany und Jason Gallaty unterstreicht die Atmosphäre perfekt und trägt maßgeblich zur immersiven Wirkung bei.

Ergänzende Titel für Sonys Spielekonsole

Wer Gefallen an atmosphärischen Action-Adventures mit starker narrativer Komponente findet, sollte auch einen Blick auf andere Titel des Genres werfen. Besonders empfehlenswert ist Ratchet & Clank: Rift Apart 🛒, das ebenfalls die technischen Möglichkeiten eines PS5-Spiels voll ausschöpft und mit seiner bunten, detailreichen Grafik überzeugt. Die Dimensionssprünge demonstrieren eindrucksvoll, wozu die schnelle SSD der Konsole fähig ist, und die Mischung aus Plattform-Elementen und Shooter-Mechaniken bietet eine andere, aber ebenso unterhaltsame Spielerfahrung.

Für Spielerinnen und Spieler, die das märchenhafte Setting schätzen, bietet sich Sackboy: A Big Adventure 🛒 an. Dieser farbenfrohe Plattformer überzeugt durch kreatives Leveldesign, charmante Präsentation und optional auch im Koop-Modus spielbare Abschnitte. Die Steuerung ist präzise, die Herausforderungen sind vielfältig, und der Soundtrack mit lizenzierten Musikstücken sorgt für gute Laune.

Zusätzlich lohnt sich für Fans von Independent-Titeln ein Blick auf Stray 🛒, das euch in die Pfoten einer Katze in einer postapokalyptischen Cyberpunk-Stadt versetzt. Das Spiel besticht durch seine einzigartige Perspektive, die stimmungsvolle Atmosphäre und die emotionale Geschichte. Ähnlich wie bei Ember Labs‘ Werk steht hier nicht primär Action im Vordergrund, sondern Erkundung, Rätsel und eine berührende Erzählung über Zusammenhalt und Hoffnung.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr eure Aufmerksamkeit erst einmal voll und ganz der Deluxe Edition von Kena: Bridge of Spirits 🛒 widmen, solltet ihr euch besser nicht zu viel Zeit lassen: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon erhältlich, ehe wieder das übliche Preisschild für den Titel aufgerufen wird.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.