Nur 29,99 statt 49,99 Euro: Beliebtes PS5-Spiel aus 2025 jetzt schon zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Wer auf der Suche nach einem packenden Erlebnis für die PS5-Spiele ist, könnte aktuell bei Amazon fündig werden. Dort ist Mafia: The Old Country, ein eindrucksvolles PS5-Spiel, das erst im August 2025 erschienen ist, für nur 29,99 Euro erhältlich. Damit spart ihr aktuell 20 Euro gegenüber dem ursprünglichen Preis von 49,99 Euro. Für Fans von mitreißenden Storys und qualitativ hochwertiger Grafik ist dies eine großartige Gelegenheit, in die brutale Unterwelt einzutauchen.

Die Mafia-Reihe ist seit Jahren für ihre fesselnden Geschichten und die immersive Atmosphäre bekannt. Nun präsentiert sich Mafia: The Old Country 🛒 als vielversprechender neuer Teil, der die Ursprünge des organisierten Verbrechens in einer düsteren und spannenden Gangstergeschichte erforscht. Erforscht Sizilien zur Jahrhundertwende und taucht ein in eine Welt voller Verrat und Machtkämpfe.

Mafia-PS5-Spiel jetzt im Amazon-Angebot

Die Geschichte von Mafia: The Old Country (PS5-Spiel) 🛒 führt euch direkt in die gewaltvollen und berüchtigten Straßen von Sizilien um das Jahr 1900. Ihr schlüpft in die Rolle von Enzo Favara, einem Mann, der fest entschlossen ist, in der kriminellen Organisation der Cosa Nostra seinen Platz zu finden. Die Narrative des Spiels, gepaart mit filmreifer Darstellung, bietet eine authentische Zeitreise in die Entwicklung und die rauen Konflikte des organisierten Verbrechens.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Die beeindruckende Grafik des PS5-Spiels bringt die malerischen Landschaften Siziliens ebenso zum Leben wie die düsteren und bedrohlich wirkenden Stadtteile. Die Entwickler*innen haben großen Wert auf Detail gelegt, damit ihr euch voll in die Welt und Atmosphäre des Spiels eintauchen könnt. Unterschiedliche Szenarien wie unterirdische Gänge, alte Ruinen oder prachtvolle Opernhäuser lassen euch die Vielfalt der Zeit und Region erleben, sodass sich Reisen nicht nur gefährlich, sondern auch ästhetisch eindrucksvoll gestaltet.

Gameplay-seitig überzeugt Mafia: The Old Country 🛒 mit einer Kombination aus packenden Nahkämpfen und taktischen Feuergefechten, bei denen ihr historische Waffen und Tools zu eurer Verteidigung und für eure Missionen einsetzen könnt. Die Möglichkeit, euch zwischen heimlichen Überfällen oder offenen Auseinandersetzungen zu entscheiden, bietet Flexibilität und sorgt für abwechslungsreiche Herausforderungen. Für wen die Actionszenen zu intensiv sind, lockt dieses PS5-Spiel mit strategischen Möglichkeiten und einer tiefgründigen Story, die zu jeder Zeit im Vordergrund steht.

Lesetipp: Das PS5-Spiel NBA 2K26 (2025) bekommt ihr jetzt günstiger auf Amazon

Nützliches Zubehör für ein verbessertes Spielerlebnis

Um das Spielerlebnis mit Mafia: The Old Country 🛒 zu maximieren, lohnt es sich, in einige ergänzende Artikel zu investieren. Eine hochwertige Surround-Sound-Kopfhöreranlage 🛒 ist beispielsweise eine hervorragende Wahl. Mit kraftvollen Bass- und klar definierten Hochfrequenzbereichen könnt ihr förmlich in die stimmungsvollen Geräuschkulissen Siziliens eintauchen. Einzigartige Spielereignisse, wie der Klang von Pferdehufen auf alten Pflastersteinen oder die dramatischen Hintergrundmelodien, werden eindrucksvoll lebendig.

Zudem könnte eine Gaming-Grafikverbesserung durch einen hochauflösenden Bildschirm mit 4K-Unterstützung eure Spielfreuden erheblich steigern. Dadurch werden die historisch detailreiche Darstellung der sizilianischen Landschaften und die atmosphärische Darstellung der Charaktere noch klarer und beeindruckender zur Geltung gebracht. Für diejenigen unter euch, die ihre Gaming-Hardware organisieren möchten, wäre eine stylische und dennoch platzsparende PS5-Regalhalterung eine passende Ergänzung, um die Konsole praktisch zu verstauen und euer Gaming-Eck visuell aufzuwerten.

Eine Auswahl verschiedener PS5-Spiele findet ihr hier:

Habt ihr vor, Mafia: The Old Country 🛒 über einen längeren Zeitraum zu spielen und häufiger zwischen anderen Lieblingsspielen zu wechseln? Dann ist ein zusätzlicher DualSense Controller eine sinnvolle Anschaffung. Dadurch könnt ihr eure PS5 mit mehreren Personen nutzen oder einfach den Gaming-Flow beibehalten, während der Akku des ersten Controllers aufgeladen wird. Auch ein externes SSD-Laufwerk könnte euch interessieren – wenn ihr mehr Speicherplatz für eure Sammlung an PS5-Spielen benötigt, um nicht länger zwischen euren Lieblingen entscheiden zu müssen.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.