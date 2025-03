Nur 29,99 statt 79,99 Euro: Brandneues PS5-Spiel schon kurz nach Release im Angebot

Wer im Bereich virtueller Eishockeysimulationen nach einer realistischen und detailgetreuen Erfahrung sucht, wird mit EA SPORTS NHL 25 fündig. Das erst Ende 2024 erschienene PS5-Spiel bietet dank seiner fortschrittlichen Technologie ein immersives Spielerlebnis, das sowohl Eishockey-Fans als auch Gelegenheitsspieler*innen begeistern dürfte. Besonders erfreulich: Bei Amazon ist der Titel aktuell deutlich im Preis reduziert.

Die aktuelle Edition der beliebten Sportsimulation setzt mit ihrem ICE-Q-System neue Maßstäbe im Bereich der Bewegungsanimation und künstlichen Intelligenz. Von 79,99 Euro auf 29,99 Euro gesenkt, stellt EA SPORTS NHL 25 🛒 momentan ein besonders attraktives Angebot dar – gerade für Spielende, die bisher mit dem Kauf gezögert haben.

PS5-Spie bei Amazon nur kurz stark reduziert: Schnappt euch EA SPORTS NHL 25

Das Herzstück von EA SPORTS NHL 25 ist das innovative ICE-Q-System, ein logikbasiertes Animationssystem, das situativ auf Ereignisse auf dem Eis reagiert. Dies bildet die Grundlage für ein komplett überarbeitetes Gameplay-Erlebnis. Die Bewegungen der Spieler*innen wirken dadurch natürlicher und flüssiger, wodurch das Spielgefühl deutlich authentischer wird als in früheren Versionen der Reihe. Bei Amazon schnappt ihr euch den aktuellen Teil, der erst im Oktober des letzten Jahres seinen Anpfiff feiern durfte, mit 63 Prozent Rabatt:

Mit dem Next-Gen-Vision-Control-Feature erhalten die Nutzenden außerdem erweiterte Steuerungsmöglichkeiten. Das neue Skating-System verbessert die Reaktivität und Explosivität auf dem Eis, wodurch präzisere Manöver und spielentscheidende Bewegungen möglich werden. Diese technischen Neuerungen sorgen für ein dynamischeres Spielerlebnis, das die Feinheiten des realen Eishockeys überzeugend digital abbildet.

Besonders beeindruckend ist das vollständig überarbeitete KI-Profi-System, das das Bewusstsein und Positionsspiel der computergesteuerten Feldspieler*innen erheblich verbessert. Dadurch entstehen flüssigere und realistischere Spielzüge, die sich nahtlos in die taktischen Vorgaben der Spielenden einfügen. Im Vergleich zu früheren NHL-Titeln wirkt das Teamverhalten deutlich kohärenter und strategischer – ähnlich wie bei einer echten Eishockeymannschaft.

Das neue fähigkeitsbasierte Direktschuss-System erzeugt zudem eine authentische Spannung zwischen offensiven Möglichkeiten und defensiver Wachsamkeit. Jeder Pass kann zu einzigartigen Torchancen führen, was die strategische Tiefe des Spiels erweitert. Mit dem Grudge-Match-System werden zusätzlich die Wettkampfgeschichten von Teams in allen Online- und Offline-Modi aufgezeichnet, was der Action weiteren Kontext verleiht und für eine emotionalere Spielerfahrung sorgt.

Optimales Spielerlebnis mit passendem Zubehör

Für ein optimales Spielerlebnis mit EA SPORTS NHL 25 🛒 lohnt sich die Investition in einen hochwertigen Controller. Der DualSense-Controller 🛒 der PlayStation 5 bietet mit seinem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern eine besonders immersive Erfahrung – ihr spürt förmlich, wie der Puck übers Eis gleitet oder wie stark ihr beim Schießen ausholt.

Ein gutes Headset kann das Eishockey-Erlebnis ebenfalls erheblich verbessern. Die Atmosphäre in den virtuellen Arenen, das Kratzen der Schlittschuhe auf dem Eis und die Zurufe der Mitspieler*innen werden dadurch deutlich intensiver wahrgenommen. Modelle wie das Pulse 3D Wireless Headset 🛒 von Sony sind speziell auf die 3D-Audio-Technologie der PS5 abgestimmt und bieten daher ein besonders räumliches Klangerlebnis.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch EA SPORTS NHL 25 🛒 sichern, müsst ihr schnell sein: Die Frühlingsangebote auf Amazon laufen nur eine begrenzte Zeit, ehe das PS5-Spiel wieder seinen ursprünglichen Preis kostet.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.