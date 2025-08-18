Nur 29,99 statt 79,99 Euro: Fantasy-Spektakel für die PS5 schon vor Release mit sattem Rabatt

Dass man schon nach wenigen Wochen einen guten Rabatt bei manchen Videospielen rausschlagen kann, ist keine Seltenheit. Gerade Media Markt und Saturn geben dafür gute Beispiele – sind doch einige PS5-Spiele gerade ordentlich rabattiert.

Über die Hälfte vom Originalpreis einzusparen, noch bevor das Spiel überhaupt erschienen ist, kann man schon fast als Kuriosum einordnen. Genre-Fans sollten daher bei diesem Angebot, bei dem ihr mindestens 30 Euro spart, nicht lange überlegen.

PS5-Spiel Lost Soul Aside schon vor Release mit bis zu 63 Prozent Rabatt

Bei dem entsprechenden Titel handelt es sich um Lost Soul Aside, ein Action-Adventure des chinesischen Entwicklungsstudios Ultizero Games, das Ende des Monats konsolenexklusiv für die PlayStation 5 erscheint. Optisch lassen sich Parallelen zu Genre-Vertretern wie Final Fantasy, Flintlock: The Siege of Dawn oder Stellar Blade ausmachen. Das Kampfsystem orientiert sich an Hack’n’Slash-Games wie Devil May Cry. Auf jeden Fall hat das PS5-Spiel das Zeug dazu, eine rege Spielerschaft aufzubauen.

Da kommt es für einige vielleicht überraschend, dass Media Markt und Saturn schon jetzt einen dicken Rabattsticker auf das Spiel geklebt haben, noch bevor es überhaupt in den Läden steht. Anstatt des Original-Preises von 79,99 Euro zahlt ihr derzeit nur 49,99 – der wahre Clou erwartet jedoch Mitglieder im Programm MyMediaMarkt respektive MySaturn. Dort gibt es nämlich noch einmal 20 Euro Rabatt.

Lost Soul Aside jetzt bei Media Markt für 49,99 Euro kaufen (29,99 Euro für MyMediaMarkt-/MySaturn-Kunden)🛒

Ersparnis: 37 bzw. 63 Prozent

Das Bonus-Programm der Elektronikmarkt-Riesen ist kostenlos – ihr müsst euch lediglich mit E-Mail und Kontaktdaten anmelden – ein verschmerzbares Opfer im Angesicht eines derartigen Angebots. Einen konsolenexklusiven und noch nicht erschienenen Titel für kaum mehr als die Hälfte des Preises zu erstehen, ist wahrhaft ungewöhnlich. Lost Soul Aside erscheint am 29. August für PlayStation 5 und PC.

Ein weiteres tolles Angebot in diesem Rahmen haben Media Markt und Saturn für das kürzlich erschienene PS5-Spiel Death Stranding 2: On the Beach, bei dem ihr ebenfalls ordentlich sparen könnt.

Quelle: MediaMarkt

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.