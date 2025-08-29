Nur 30 Euro: 2 starke Nintendo Switch-Spiele im beliebten Bundle jetzt bei Amazon zum Schnäppchenpreis sichern

Amazon hat derzeit attraktive Angebote auf ausgewählte Nintendo Switch-Spiele in petto, bei denen ihr euch gleich zwei beliebte Titel im Doppelpack sichern könnt. Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz vereint rasante Action mit nostalgischem Spielspaß und bietet damit Abwechslung für verschiedene Gaming-Vorlieben.

Der blaue Igel Sonic und die wendigen Affen aus Super Monkey Ball haben bereits Generationen von Spielerinnen und Spielern begeistert. Während Sonic für temporeiche Plattform-Action steht, setzt Super Monkey Ball auf geschickte Balance und präzise Steuerung. Diese Kombination macht das Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz-Bundle 🛒 zu einer interessanten Wahl für alle, die gerne verschiedene Spielmechaniken ausprobieren möchten.

Nintendo Switch-Spiele im Doppelpack für nur 30 Euro bei Amazon schnappen

Bei Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz 🛒 erhaltet ihr gleich zwei vollwertige Nintendo Switch-Spiele zum Schleuderpreis von gerade einmal 30 Euro. Sonic Forces bietet drei unterschiedliche Spielstile, die jeweils eigene Herausforderungen mit sich bringen. Als Modern Sonic bewegt ihr euch in gewohnter Manier durch dreidimensionale Welten, während Classic Sonic das traditionelle 2D-Plattformspiel verkörpert. Besonders innovativ ist die Möglichkeit, einen eigenen Helden zu erstellen und dabei verschiedene Gadgets einzusetzen.

Die Handlung führt euch in eine von Dr. Eggman dominierte Welt, in der ein mysteriöser neuer Gegner sein Unwesen treibt. Die verschiedenen Spielstile sorgen für Abwechslung und sprechen unterschiedliche Spielertypen an. Während die Modern-Sonic-Abschnitte auf Geschwindigkeit und spektakuläre Sprungeinlagen setzen, erinnern die Classic-Sonic-Levels an die frühen Titel der Serie mit ihrem fokussierten 2D-Design.

Super Monkey Ball: Banana Blitz hingegen konzentriert sich auf ein völlig anderes Spielkonzept. Hier steuert ihr Affen durch labyrinthische Parcours, wobei präzise Bewegungen und das richtige Timing entscheidend sind. Das Spiel fordert eure Geschicklichkeit heraus, ohne dabei frustrierend zu werden. Über 100 verschiedene Level bieten langanhaltende Motivation, während der Time-Attack-Modus zusätzlichen Wiederspielwert schafft.

Die zehn integrierten Partyspiele machen Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz 🛒 zu einer idealen Wahl für gesellige Spielrunden. Diese Modi eignen sich besonders gut für Familien oder Freundesgruppen, die gemeinsam Spaß haben möchten. Der Decathlon-Modus stellt dabei eine besondere Herausforderung dar und testet eure Ausdauer über mehrere Disziplinen hinweg.

Perfekte Ergänzungen für euer Retro-Repertoire

Wer Gefallen an diesem Doppelpack findet, sollte auch andere Klassiker-Sammlungen für die Nintendo Switch in Betracht ziehen. Die Sonic Origins Plus Collection 🛒 bietet beispielsweise eine umfassende Zusammenstellung der ursprünglichen 2D-Sonic-Spiele in überarbeiteter Form. Diese Sammlung ergänzt die beiden Nintendo Switch-Spiele perfekt und verschafft euch einen kompletten Überblick über die Evolution der Serie.

Für Fans von geschicklichkeitsbasierten Spielen empfiehlt sich außerdem ein Blick auf andere Puzzle-Plattformer wie Captain Toad: Treasure Tracker 🛒 oder die Katamari Damacy REROLL Collection 🛒. Diese Titel teilen mit Super Monkey Ball die Philosophie des präzisen, aber zugänglichen Gameplays und bieten ähnlich charmante Spielerfahrungen.

Nintendo Switch-Besitzer*innen, die nach weiteren actionreichen Plattformern suchen, werden auch in Titeln wie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 🛒 oder Spyro Reignited Trilogy 🛒 fündig. Diese Sammlungen bieten ebenfalls mehrere Spiele in einem Paket und stellen damit ein ähnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dar.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Genügen euch hingegen erst einmal die Nintendo Switch-Spiele des Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz-Bundle 🛒, solltet ihr zuschlagen, so lange ihr es noch zum Schnäppchenpreis von nur 30 Euro auf Amazon bekommt.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.