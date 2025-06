Nur 30,99 Euro: Beliebter PS5-Titel aus 2024 mit satten 45 Prozent Rabatt nur kurz im Angebot

Amazon bietet derzeit ein beliebtes PS5-Spiel zu einem stark reduzierten Preis an. Das virtuelle Brettspiel basiert auf einem der beliebtesten aktuellen Animes und ermöglicht es bis zu vier Spieler*innen, gemeinsam oder gegeneinander anzutreten.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! 🛒 ist erst 2024 erschienen und bringt die charakteristische Atmosphäre nebst der beliebten Figuren der Serie auf die PS5. Es verbindet dabei klassische Brettspiel-Mechaniken mit den modernen Möglichkeiten Sonys Spielekonsole. Der Preis ist von 56,54 Euro auf läppische 30,99 Euro gesunken, was eine Ersparnis von mehr als 25 Euro bedeutet.

Amazon-Angebot für Anime-Aficionados: Neues PS5-Spiel mit 45 Prozent Rabatt

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! transportiert die Spieler*innen in die Welt der Dämonenjäger und bietet dabei eine gelungene Mischung aus strategischem Gameplay und actionreichen Minispielen. Das Spielbrett orientiert sich an den bekannten Schauplätzen aus dem Anime, darunter der Fujikasane-Berg und Asakusa, und wechselt dynamisch zwischen Tag- und Nachtphasen. Bei Amazon schnappt ihr euch das populäre PS5-Spiel jetzt deutlich reduziert.

Während der Tagesphasen bereiten sich die Spieler*innen durch verschiedene Events und Minispiele auf die kommenden Herausforderungen vor. Die Nachtphasen hingegen stehen ganz im Zeichen der Dämonenjagd, bei der strategisches Denken und Teamwork gefordert sind. Das Würfelsystem bestimmt die Bewegung auf dem Spielbrett und integriert Zufallselemente, die jede Partie einzigartig gestalten. Ziel ist es, zum stärksten Schwertkämpfer der Dämonenjäger aufzusteigen.

Die Charakterauswahl umfasst die Hauptfiguren der Serie, darunter Tanjiro, Zenitsu, Inosuke und die mächtigen Säulen. Jeder Charakter bringt individuelle Fähigkeiten mit, die das Gameplay beeinflussen und verschiedene Strategien ermöglichen. Nezuko fungiert als Unterstützungsfigur und kann euch in kritischen Situationen helfen. Diese Vielfalt an spielbaren Charakteren erhöht den Wiederspielwert erheblich.

Das PS5-Spiel bietet sowohl Offline- als auch Online-Modi, wodurch ihr flexibel mit Freundinnen oder Familie spielen könnt. Die Minispiele reichen von kompetitiven Einzelkämpfen bis hin zu kooperativen Teamaufgaben, bei denen alle Spielerinnen zusammenarbeiten müssen, um mächtige Dämonen wie Akaza zu besiegen. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! 🛒 richtet sich dabei bewusst an Spieler*innen aller Altersgruppen und verzichtet auf übermäßige Gewaltdarstellung.

Perfekte Ergänzungen für Fans

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich die Kombination mit weiteren PS5-Titeln aus dem Anime-Bereich. Titel wie Dragon Ball Sparking! Zero 🛒 oder Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections 🛒 bieten ähnliche thematische Ansätze und erweitern die Sammlung um weitere kampforientierte Spiele. Diese Titel nutzen ebenfalls bekannte Anime-Lizenzen und sprechen eine vergleichbare Zielgruppe an.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Für Sammler*innen und große Fans der Serie könnten auch andere Demon Slayer-Merchandise-Artikel interessant sein. Figuren, Artbooks oder die Manga-Serie mit den einzelnen Bänden oder als gebündelte Ausgabe im edlen Sammelschuber 🛒 ergänzen das Gaming-Erlebnis um physische Sammlerobjekte.

Wollt ihr euch das PS5-Spiel erst einmal günstig schnappen, solltet ihr euch aber sputen: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! 🛒 ist nur für eine begrenzte Zeit im Angebot bei Amazon.

