Knapp 30 Euro: Gleich drei Nintendo Switch-Spiele im Bundle für kurze Zeit extra günstig schnappen

Bei Amazon findet ihr aktuell ein attraktives Angebot für Fans von Action-Rollenspielen. Das Nintendo Switch-Spiel Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy ist von 34,99 auf 30,99 Euro reduziert. Die Sammlung vereint drei Abenteuer aus dem charmanten Cat Quest-Universum und richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die niedliche Charaktere und zugängliche Rollenspiel-Mechaniken schätzen.

Die Entwickler*innen haben mit der Serie einen eigenständigen Stil etabliert, der sich durch eine Mischung aus Humor und klassischen Rollenspielelementen auszeichnet. Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy 🛒 bietet dabei nicht nur die drei Hauptspiele, sondern zusätzlich ein digitales Artbook sowie einen exklusiven Vinyl-Sticker. Damit erhaltet ihr einen umfassenden Einblick in die Welt der katzenartigen Helden und ihrer Abenteuer.

Nintendo Switch-Spiel mit dreifachem Katzenabenteuer bei Amazon rabattiert

Das Bundle umfasst drei vollständige Titel, die jeweils unterschiedliche Spielerlebnisse bieten. Der erste Teil führt euch durch das Land der Katzen, während der zweite zusätzlich das Reich der Hunde einbezieht. Im dritten Teil erwarten euch Piratenabenteuer auf hoher See mit Schatzsuchen und Seeschlachten. Jedes der enthaltenen Spiele wurde mehrfach ausgezeichnet und überzeugt durch eine zugängliche Spielmechanik.

Die Steuerung orientiert sich an klassischen Action-Rollenspielen, bleibt dabei aber bewusst einfach gehalten. Ihr erkundet offene Welten, bekämpft Gegner in Echtzeit und sammelt Ausrüstung sowie Erfahrungspunkte. Die Kämpfe erfordern Timing und strategisches Denken, ohne dabei zu komplex zu werden. Besonders die zweite und dritte Fortsetzung bieten einen lokalen Zwei-Spieler*innen-Kooperationsmodus, der gemeinsames Spielen auf einer Konsole ermöglicht.

Die visuelle Gestaltung setzt auf einen freundlichen Stil mit klaren Farben und übersichtlichen Umgebungen. Die Entwickler*innen haben bewusst auf komplexe Grafikeffekte verzichtet und stattdessen einen zeitlosen Look geschaffen. Die Spielwelten sind dabei ausreichend abwechslungsreich gestaltet, um Motivation für längere Spielsitzungen zu bieten. Dungeons, Küstenabschnitte und verschiedene Landschaftstypen sorgen für optische Vielfalt.

Das Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy 🛒 punktet zudem mit seiner Spiellänge. Alle drei Titel zusammen bieten mehrere Dutzend Stunden Unterhaltung, wobei die einzelnen Abenteuer jeweils zwischen zehn und 15 Stunden Hauptspielzeit veranschlagen. Hinzu kommen optionale Nebenaufgaben und Sammelgegenstände, die die Gesamtspielzeit deutlich erhöhen können. Die Progression ist dabei so gestaltet, dass auch weniger erfahrene Rollenspielfans gut zurechtkommen.

Passendes Zubehör für längere Spielsessions

Für ausgedehnte Spielsitzungen mit der Sammlung lohnt sich ein Blick auf ergänzendes Zubehör. Ein zusätzlicher Controller ermöglicht es euch, die Koop-Modi in Teil zwei und drei optimal zu nutzen. Die Nintendo Switch Pro Controller 🛒 bieten dabei eine komfortable Haptik und längere Akkulaufzeiten als die mitgelieferten Joy-Cons. Alternativ gibt es auch günstigere Drittanbieter-Optionen, die für diese Art von Titel vollkommen ausreichend sind.

Hier findet ihr weitere Angebote für den Pro-Controller:

Eine Schutzhülle 🛒 für die Switch bewahrt die Konsole während des Transports vor Kratzern und Stößen. Da die Trilogie durch ihren niedrigen Schwierigkeitsgrad auch unterwegs gut spielbar ist, empfiehlt sich eine robuste Tasche mit Fächern für Spielkarten und Kabel. Viele Modelle verfügen zudem über Standfüße, die das Spielen im Tischmodus erleichtern.

Seid ihr mit beidem bereits versorgt und habt den Blick starr auf Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy 🛒 gerichtet, dann sollte der nächste Schritt für euch sein, zuzuschlagen, denn immerhin ist nicht garantiert, dass das Angebot langfristig gilt.

