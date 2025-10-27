Nur 34 Euro: Düsteres Cyberpunk-Spiel für PS5 jetzt zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon findet ihr aktuell ein interessantes Angebot für alle, die auf der Suche nach einem neuen PS5-Spiel sind. Steel Seed, das Action-Adventure vom Team hinter Close to the Sun, ist derzeit deutlich reduziert erhältlich. Der Preis wurde von 49,99 Euro auf 34,00 Euro gesenkt, was eine Ersparnis von knapp 16 Euro bedeutet.

Steel Seed 🛒 ist von Storm in a Teacup entwickelt und entführt euch in eine düstere postapokalyptische Cyberpunk-Welt, in der die Menschheit ums Überleben kämpft. Die Entwickler*innen haben sich darauf spezialisiert, atmosphärisch dichte Spielerlebnisse zu schaffen, bei denen narrative Tiefe und spielerische Vielfalt Hand in Hand gehen.

Düsteres PS5-Spiel von 2025 im Angebot bei Amazon

Im PS5-Spiel Steel Seed erlebt ihr die Geschichte von Zoe, die sich durch eine von Maschinen dominierte Untergrundanlage kämpfen muss. Nach einer globalen Katastrophe hat die künstliche Intelligenz die Kontrolle übernommen und die wenigen Überlebenden der Menschheit in riesige unterirdische Strukturen verbannt. Eure Aufgabe besteht darin, diese lebensfeindliche Umgebung zu erkunden und Antworten auf das Schicksal der Spezies zu finden.

Das Gameplay kombiniert verschiedene Elemente zu einem stimmigen Ganzen. Ihr habt die Wahl zwischen Stealth-Passagen, bei denen ihr Gegner*innen geschickt umgeht, und direkten Konfrontationen, die taktisches Geschick erfordern. Die Umgebungen sind hochgradig interaktiv gestaltet, sodass ihr kreative Lösungswege für die gestellten Herausforderungen finden könnt. Vergleichbar mit modernen Action-Adventures wie Control oder die neueren Tomb-Raider-Teile setzt das Spiel auf eine Mischung aus Erkundung, Kampf und Rätselelementen.

Ein zentrales Element bildet die Beziehung zwischen Zoe und ihrem Drohnenbegleiter KOBY. Dieser Prototyp-Droide kommuniziert zwar nur durch Pieptöne und visuelle Signale, entwickelt sich aber im Verlauf des Abenteuers zu einem unverzichtbaren Partner. KOBY hilft euch nicht nur beim Lösen von Umgebungsrätseln, sondern bringt auch im Kampf taktische Vorteile. Diese Dynamik erinnert an klassische Duos aus der Spielegeschichte, bei denen die Verbindung zwischen Mensch und Maschine im Mittelpunkt steht.

Die Charakterentwicklung erfolgt über drei verschiedene Talentbäume mit insgesamt 40 Upgrades. Dadurch könnt ihr Zoes Fähigkeiten nach eurem bevorzugten Spielstil anpassen. Wer sich auf Heimlichkeit konzentrieren möchte, kann entsprechende Fertigkeiten freischalten, während kampforientierte Spieler*innen ihre offensive Schlagkraft erhöhen können. Das von BAFTA-Preisträger Martin Korda verfasste Drehbuch des PS5-Spiels behandelt dabei philosophische Fragen zum Verhältnis zwischen Mensch und Technologie.

Passende Ergänzungen für das Spielerlebnis

Für ein optimales Spielerlebnis mit Steel Seed 🛒 empfiehlt sich die Anschaffung eines hochwertigen Gaming-Headsets. Gerade bei atmosphärischen Titeln dieser Art trägt ein räumlicher Sound erheblich zur Immersion bei. Die düsteren Industrieanlagen und unheimlichen Biodome der Spielwelt entfalten ihre volle Wirkung erst mit präziser Klangkulisse, die euch Gegner*innen schon aus der Ferne orten lässt.

Eine Auswahl verschiedener Headsets findet ihr hier:

Falls es euch nach einem düsteren Cyberpunk-Abenteuer in Form eines PS5-Spiels dürstet, solltet ihr euch das Angebot von Steel Seed 🛒 nicht allzu lang durch den Kopf gehen lassen. Wie üblich ist dieses bei Amazon zeitlich limitiert, weshalb ein wenig Eile geboten ist.

