Nur 34,99 Euro: Brandneuer PS5-Bestseller schon kurz nach Release zum Schnäppchenpreis im Angebot

Bei Amazon läuft aktuell ein starker Deal für ein besonders beliebtes PS5-Spiel: Der jüngst erschienene Bestseller Little Nightmares 3 wurde auf gerade einmal 34,99 Euro reduziert. Das brandneue Abenteuer aus der Feder von Supermassive Games führt die düstere Atmosphäre der Vorgänger fort und erweitert das Konzept erstmals um einen kooperativen Spielmodus. Fans der Serie und Neulinge können sich auf eine schaurig-schöne Reise durch bizarre Welten freuen.

Die gefeierte Horror-Rätsel-Reihe hat sich seit ihrem Debüt 2017 einen Namen als atmosphärisches Gruselerlebnis gemacht, das mit seiner einzigartigen Optik und dem cleveren Gameplay-Design überzeugt. Der aktuelle Teil, Little Nightmares 3 🛒, setzt diese Tradition fort und bringt gleichzeitig frische Impulse in die bewährte Formel. Besonders der neue Koop-Modus verspricht eine ganz andere Erfahrung als die Solo-Abenteuer der Vorgänger.

PS5-Bestseller im Amazon-Angebot: Das könnt ihr von Little Nightmares 3 erwarten

In Little Nightmares 3 übernehmt ihr die Kontrolle über die beiden Protagonisten Low und Alone, die gemeinsam durch die sogenannte Spirale navigieren müssen. Diese mysteriöse Welt besteht aus verschiedenen verstörenden Schauplätzen, die von sandigen Ruinen über surreale Süßigkeitenfabriken bis hin zu regennassen Jahrmärkten reichen. Jeder dieser Orte birgt seine eigenen Gefahren und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Als PS5-Spiel schnappt ihr euch den taufrischen Titel bei Amazon schon rund einen Monat nach Release deutlich günstiger:

Das Gameplay basiert auf der engen Zusammenarbeit der beiden Charaktere, die jeweils mit einem ikonischen Gegenstand ausgestattet sind. Low verfügt über einen Bogen, mit dem sich beispielsweise hohe Ziele erreichen, Seile durchtrennen oder fliegende Gegner vom Himmel holen lassen. Alone hingegen nutzt einen Schraubenschlüssel, der sich zum Zerquetschen betäubter Feinde, zum Durchbrechen von Barrieren oder zur Manipulation massiver Maschinen einsetzen lässt.

Die Atmosphäre von Little Nightmares 3 🛒 zeichnet sich durch ihren charakteristischen düsteren Stil aus, der an Märchen von Tim Burton oder des japanischen Studio Ghibli erinnert. Die bizarren Monster und grotesken Bewohner der Spirale sorgen für konstante Spannung, während ihr euch durch versteckte Gänge schleicht oder verzweifelt vor überdimensionalen Bedrohungen flieht. Das PS5-Spiel setzt dabei auf eine Mischung aus Stealth-Elementen, Plattform-Passagen und Puzzle-Herausforderungen, die euch ständig in Atem halten.

Der kooperative Ansatz funktioniert sowohl im Online-Modus mit einem Gefährten oder einer Gefährtin als auch im Solo-Spiel mithilfe von KI-Unterstützung. Dabei müssen beide Charaktere ihre Werkzeuge clever kombinieren, um Hindernisse zu überwinden und sich gegenseitig durch gefährliche Situationen zu helfen. Die Umgebungen sind so gestaltet, dass sie regelmäßig kreative Lösungsansätze erfordern, bei denen ihr die besonderen Eigenschaften beider Gegenstände ausnutzen müsst.

Weitere Abenteuer auf der PlayStation 5

Wer nach ähnlichen atmosphärischen Erlebnissen sucht, findet in der PS5-Bibliothek mehrere Titel, die thematisch oder spielerisch mit Little Nightmares 3 🛒 verwandt sind. A Plague Tale: Requiem 🛒 bietet ebenfalls eine düstere Geschichte mit zwei Protagonisten, bei der Zusammenarbeit und Stealth-Mechaniken im Vordergrund stehen. Das Spiel punktet mit einer emotional packenden Handlung und beeindruckender Grafik, die die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 voll ausschöpft.

Inside und Limbo 🛒 vom Entwickler Playdead teilen die minimalistische Präsentation und die mysteriöse Atmosphäre mit der Little Nightmares-Reihe. Beide Titel setzen auf Puzzle-Plattformer-Gameplay in einer monochromen Welt voller Geheimnisse. Während Limbo eher in Schwarzweiß gehalten ist, experimentiert Inside mit gedämpften Farben und schafft eine ebenso beklemmende wie faszinierende Spielwelt.

Für Fans von kooperativen Abenteuern empfiehlt sich auch It Takes Two 🛒, das speziell für zwei Spielende konzipiert wurde und ohne Solo-Option auskommt. Das mehrfach ausgezeichnete Werk von Hazelight Studios bietet eine deutlich farbenfrohere Präsentation als Little Nightmares 3, teilt aber den Fokus auf kreative Zusammenarbeit und variantenreiches Gameplay. Jedes Kapitel bringt neue Mechaniken und Ideen mit sich, die das Duo gemeinsam meistern muss.

Passend dazu: Little Nightmares 3 im Test: So schön kann abstoßend sein

Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf die beiden Vorgänger der Reihe, sofern ihr diese noch nicht gespielt habt. Little Nightmares und Little Nightmares 2 🛒 bieten jeweils mehrere Stunden atmosphärisches Gameplay und führen in die bizarre Welt der Serie ein. Beide PS5-Spiele helfen dabei, die Hintergründe und Zusammenhänge von Little Nightmares 3 🛒 besser zu verstehen, auch wenn jeder Titel für sich alleine stehen kann.

