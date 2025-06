Nur 35 statt 55 Euro: Gefeiertes Nintendo Switch-Spiel für kurze Zeit stark reduziert

Auf der Suche packendem Horror, eingewickelt in einer Visual Novel? Dann könnte Spirit Hunter: Death Mask 2 für die Nintendo Switch euer nächstes Lieblingsspiel werden. Taucht ein in virtuelle Welten voller Geheimnisse, übernatürlicher Gefahren und tragischer Entscheidungen – jetzt als Standard Edition stark vergünstigt beim Versandhausriesen Amazon erhältlich.

In Death Mark 2 kehrt ihr als Protagonist Kazuo Yashiki nach H City zurück – um übernatürliche Vorfälle an der Konoehara Academy aufzuklären. Getarnt als Lehrer untersucht ihr das mysteriöse Verschwinden mehrerer Schüler. Der Titel vermengt japanische Folklore mit einer packenden Horrorgeschichte. Für den schlanken Kaufpreis von nicht ganz 35 Euro holt ihr euch dieses Horrorspiel gerade unerhört preisgünstig. Doch was genau erwartet euch im Spiel?

Amazon-Angebot für die Nintendo Switch: Horrorspiel Spirit Hunter: Death Mask 2

Kenner*innen des Vorgängers dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen, denn altbekannte Charaktere kehren in Spirit Hunter: Death Mark 2 🛒 zurück, um Protagonist Yashiki zu unterstützen. Spielerisch bekommt ihr es mit einem neuen 2D-Side-Scrolling-Feature zu tun, über das ihr die Schauplätze erkundet. Aber Vorsicht: Trefft ihr auf Geister, können eure Ermittlungen auch gerne mal tödlich enden.

Apropos Gameplay: Diese Gruselei für die Nintendo Switch 2 ist keine gewöhnliche Visual Novel, sondern bringt mit dem Judge System auch noch eine spannende Gameplay-Neuerung. Dank der fällt ihr kurz entschlossen gewichtige Entscheidungen – von denen Leben und Tod abhängen können. Dramaturgisch wertvolle Aussichten also für Horrorspielfreund*innen.

Das Spiel richtet sich vor allem an Fans von Horror, Mystery und spannungsgeladene Geschichten allgemein. Die hinterlassenen Kritiken bei Amazon fallen mit gerade mal 12 Rezensionen zahlenmäßig zwar spärlich aus, sind dafür aber mit 4,9 von maximal 5 Sternen sehr positiv. Insbesondere loben die Rezensent*innen die technische Umsetzung der Switch-Version, die ohne Grafikfehler, Abstürze oder sonstige, erkennbare Bugs auskommen soll.

Stattdessen laufe Spirit Hunter: Death Mask 2 sowohl stabil als auch fehlerfrei. Spielerisch überzeugt das ganze als besondere Mixtur aus japanischer Visual Novel und spannungsreichen Entscheidungen, die euch im Spielverlauf vor die Füße geworfen werden, sozusagen. Doch damit sind noch längst nicht alle Angebot beim Versandhausriesen abgefrühstückt.

Der Deal zum Nintendo Switch-Spiel Spirit Hunter: Death Mask 2 🛒 bei Amazon ist wie so oft nur für kurze Zeit verfügbar. Ihr solltet also ziemlich zügig zuschlagen, wenn ihr euch das Horrorspiel zum günstigen Preis krallen wollt.

