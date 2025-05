Nur 35,20 statt 52,99 Euro: Beliebtes Nintendo Switch-Spiel nur kurz mit satten 34 % Rabatt im Angebot

Amazon bietet derzeit ein beliebtes Nintendo Switch-Spiel zu einem deutlich reduzierten Preis an. Das ursprünglich für 52,99 Euro erhältliche Rollenspiel ist nun für 35,20 Euro verfügbar und richtet sich an Fans anspruchsvoller japanischer RPGs sowie Neulinge, die eine frische Herausforderung suchen.

ATLUS hat mit dem Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster 🛒 einen Klassiker des Genres modernisiert und für aktuelle Konsolen aufbereitet. Die Neuauflage kombiniert die düstere Atmosphäre und komplexe Spielmechanik des Originals mit zeitgemäßen technischen Verbesserungen. Spielerinnen und Spieler erwartet eine Geschichte voller moralischer Dilemmata in einer postapokalyptischen Version Tokios, in der sie zwischen verschiedenen Fraktionen wählen und das Schicksal der Welt bestimmen müssen.

Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: Gefeiertes RPG reduziert abstauben

Die HD-Neuauflage bringt das bereits im Jahr 2003 ursprünglich für die PlayStation 2 erschienene Nintendo Switch-Spiel auf moderne Standards. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster präsentiert sich mit vollständig überarbeiteten 3D-Modellen und Hintergründen, die deutlich schärfer und detailreicher wirken als im Original. Die Texturen wurden hochskaliert und die Beleuchtung verbessert, wodurch die ohnehin schon beeindruckende Atmosphäre des Spiels noch intensiver zur Geltung kommt. Bei Amazon schnappt ihr euch das beliebte RPG nur kurz mit einem satten Rabatt:

Besonders hervorzuheben sind die flexiblen Schwierigkeitseinstellungen, die sowohl erfahrenen Veteran*innen als auch Einsteiger*innen gerecht werden. Das Original war berüchtigt für seinen hohen Schwierigkeitsgrad, der viele Spielende abschreckte. Die Neuauflage bietet nun verschiedene Optionen, um das Erlebnis an die eigenen Fähigkeiten anzupassen, ohne dabei die taktische Tiefe zu verlieren. Zusätzlich ermöglicht die Speicherfunktion nun jederzeit das Sichern des Fortschritts, was in der ursprünglichen Version stark eingeschränkt war.

Die Sprachausgabe lässt sich zwischen der japanischen Originalvertonung und der englischen Synchronisation für das Nintendo Switch-Spiel umschalten. Dies ermöglicht es, das Spiel in der bevorzugten Sprache zu erleben, wobei beide Varianten ihre eigenen Vorzüge haben. Die japanische Version bewahrt die ursprüngliche Stimmung, während die englische Lokalisierung für westliche Spielerinnen und Spieler oft verständlicher ist.

Ein weiteres Highlight stellt der alternative Handlungsstrang mit Raidou Kuzunoha dar, der bereits in der Director’s Cut-Version enthalten war. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster 🛒 bietet somit zusätzliche Inhalte, die das Spielerlebnis erweitern und für Langzeitmotivation sorgen. Alle Updates und Verbesserungen der japanischen Veröffentlichung sind bereits integriert, zusätzlich steht ein Day-1-Patch zur Verfügung.

Ergänzende Titel für RPG-Enthusiast*innen

Liebhaberinnen und Liebhaber anspruchsvoller Rollenspiele finden mit weiteren Nintendo Switch-Spielen eine Vielzahl kompatibler Titel, die das Portfolio sinnvoll ergänzen. Besonders empfehlenswert sind andere Werke aus dem Shin Megami Tensei-Universum wie Persona 5 Royal 🛒, das ebenfalls die charakteristische Dämonenbindung und strategische Kämpfe bietet, jedoch mit einer weniger düsteren Grundstimmung aufwartet. Die Persona-Reihe setzt auf ganz ähnliche Gameplay-Elemente, fokussiert sich aber stärker auf soziale Interaktionen und Alltag.

Für diejenigen, die die herausfordernden taktischen Kämpfe schätzen, bieten sich alternative Titel wie Fire Emblem: Three Houses 🛒 an. Letzteres kombiniert strategische Schlachten mit Rollenspielelementen und einer tiefgreifenden Charakterentwicklung. Obwohl sich die Grundmechanik unterscheidet, sprechen beide Spiele ähnliche Zielgruppen an, die komplexe Systeme und durchdachte Strategien bevorzugen.

Wer die mythologischen Aspekte und die düstere Atmosphäre besonders ansprechend findet, sollte einen Blick auf die Bayonetta-Serie oder andere Action-RPGs mit übernatürlichen Elementen werfen. Diese bieten zwar weniger taktische Tiefe, dafür aber ähnlich atmosphärische Welten mit mythologischen Bezügen. Auch klassische JRPGs wie Xenoblade Chronicles 3 🛒 können eine Bereicherung darstellen, da sie ebenfalls komplexe Geschichten und umfangreiche Charaktersysteme mitbringen.

Wollt ihr euch zum Einstieg aber erst einmal nur Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster 🛒 widmen, solltet ihr euch beeilen: Das Nintendo Switch-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot bei Amazon, ehe ihr wieder den ursprünglichen Preis löhnen müsst.

Quellen: Amazon

