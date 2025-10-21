Nur 35,81 statt 59,99 Euro: Nintendo Switch-Rollenspiel aus 2025 nur kurze Zeit für fast die Hälfte schnappen

Bei Amazon findet ihr derzeit ein Nintendo Switch-Spiel im Angebot, das vor allem für Fans taktischen Rollenspielen spannend sein dürfte. Die Deluxe Edition von Phantom Brave: The Lost Hero ist aktuell deutlich reduziert und kostet nur noch 35,81 Euro. Damit spart ihr satte 40 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis und dürft euch über ein ein umfangreiches Abenteuer aus dem Hause Nippon Ichi Software freuen.

Die Phantom Brave: The Lost Hero – Deluxe Edition 🛒 ist erst in diesem Jahr erschienen und bietet neben dem Hauptspiel zusätzliche Inhalte wie einen digitalen Soundtrack und ein Mini-Art-Book, die das Gesamtpaket für Sammlerinnen und Sammler besonders interessant machen. Entwickler Nippon Ichi Software hat sich über die Jahre einen Namen in der Strategie-RPG-Szene gemacht und liefert mit diesem Titel eine frische Interpretation klassischer Taktik-Mechaniken auf der Switch.

Neues Nintendo Switch-Spiel für RPG-Fans im Amazon-Angebot

Die Geschichte dreht sich um Marona, ein junges Mädchen mit der besonderen Fähigkeit, mit Phantomen zu kommunizieren und diese zu beschwören. Zusammen mit ihrem Gefährten Ash, selbst ein Geist, bereist sie die Ozeanwelt Ivoire und hilft Menschen in Not. Als eine mysteriöse Flotte von Geisterschiffen die beiden trennt, beginnt für Marona eine Reise, auf der sie gemeinsam mit ihrer neuen Begleiterin Apricot eine legendäre Crew zusammenstellen muss. Das Nintendo Switch-Spiel schnappt ihr euch bei Amazon gerade deutlich günstiger:

Das Kampfsystem von Phantom Brave: The Lost Hero hebt sich deutlich von klassischen Taktik-Rollenspielen ab. Statt eines starren Rastersystems bewegen sich eure Einheiten frei auf der Karte, was deutlich mehr strategische Freiheiten ermöglicht. Das sogenannte Confine-System bildet das Herzstück der Kämpfe: Ihr bindet die Seelen eurer Phantom-Verbündeten an Objekte auf dem Schlachtfeld, wodurch diese zum Leben erwachen und an eurer Seite kämpfen.

Besonders interessant wird die Mechanik durch die Tatsache, dass jedes Objekt unterschiedliche Auswirkungen auf die Statuswerte eurer beschworenen Einheiten hat. Eine an einen Baum gebundene Einheit erhält beispielsweise andere Boni als eine, die an einen Stein oder eine Waffe gebunden wurde. Diese Tiefe erfordert vorausschauendes Denken und belohnt kreative Ansätze. Zusätzlich können Phantome mit speziellen Gadget-Gegenständen verschmelzen, was ihnen langsame, aber verheerend starke Angriffe ermöglicht.

Mit über 50 verschiedenen Charaktertypen und mehr als 300 erlernbaren Fähigkeiten bietet die Phantom Brave: The Lost Hero – Deluxe Edition 🛒 eine beachtliche Vielfalt. Marona kann sich zudem mit Phantomen anfreunden, wodurch sich ihr Aussehen verändert und sie Zugriff auf spezielle Angriffe erhält. Die rundenbasierten Gefechte verlangen taktisches Geschick, während die Erzählung einen leichteren Ton anschlägt und trotz der ernsten Grundthematik Raum für Humor und herzerwärmende Momente lässt.

Weitere Strategie-Highlights für eure Switch

Wer nach ähnlichen taktischen Erlebnissen sucht, findet auf der Nintendo Switch ein breites Spektrum an Strategie-Rollenspielen. Triangle Strategy 🛒 vom Entwickler Square Enix setzt auf ein klassisches Raster-Kampfsystem und überzeugt durch eine verzweigte Geschichte mit bedeutsamen Entscheidungen. Die Präsentation im HD-2D-Stil erinnert an klassische 16-Bit-Ära-Titel, während moderne Effekte für zeitgemäße Optik sorgen.

Fire Emblem: Three Houses 🛒 gehört zu den erfolgreichsten Vertretern des Genres auf der Konsole. Das Spiel kombiniert taktische Schlachten mit einem ausgeprägten sozialen System, bei dem ihr zwischen den Kämpfen eure Schülerinnen und Schüler unterrichtet und Beziehungen aufbaut. Die drei verschiedenen Handlungsstränge sorgen für enormen Wiederspielwert, da jeder Pfad eine andere Perspektive auf die Ereignisse bietet.

Tactics Ogre: Reborn 🛒 präsentiert sich als Neuauflage eines Klassikers und richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die komplexe Systeme und anspruchsvolle Kämpfe schätzen. Die Geschichte ist deutlich düsterer als bei vielen Genre-Vertretern und behandelt Themen wie Krieg, Verrat und moralische Grauzonen. Das überarbeitete Kampfsystem wurde behutsam modernisiert, ohne den Kern des Originals zu verfremden.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Doch bei allem Angebot solltet ihr euch vom eigentlichen Schnäppchen bei Amazon nicht ablenken lassen: Wollt ihr euch die Phantom Brave: The Lost Hero – Deluxe Edition 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch beeilen. Der Deal für das Nintendo Switch-Spiel gilt nur für eine kurze Zeit.

Quellen: Amazon

