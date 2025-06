Nur 36 Euro: Extrem beliebtes PS5-Spiel jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon abstauben

Amazon bietet aktuell mit Mortal Kombat 1 ein besonders beliebtes PS5-Spiel zum regelrechten Schnapperpreis an. Der Kampfspiel-Klassiker erfuhr erst im vergangenen Jahr einen kompletten Reboot und präsentiert sich mit verbesserter Grafik und erweiterten Gameplay-Elementen.

Mortal Kombat 1 🛒 stammt aus der traditionsreichen Mortal Kombat-Reihe, die seit den Neunzigerjahren zu den bekanntesten Fighting-Franchises gehört. NetherRealm Studios hat sie für moderne Konsolen überarbeitet und dabei sowohl die visuellen Aspekte als auch die Spielmechaniken an die modernen Möglichkeiten angepasst. Der reduzierte Preis von gerade einmal 36,06 Euro macht den Einstieg in das wiedergeborene Universum besonders zugänglich.

Stark bewertetes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Mortal Kombat 1 zum Kampfpreis schnappen

Mortal Kombat 1 präsentiert ein vollständig neu konzipiertes Universum, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Diese Neuausrichtung der bekannten Spielwelt bietet sowohl vertraute Charaktere in neuen Rollen als auch frische Erzählansätze. Die spannungsgeladene Story-Kampagne führt euch durch eine brandneue Handlung, in der ihr eure liebsten Kämpfer*innen in völlig neuen Zusammenhängen erlebt. Bei Amazon blickt das PS5-Spiel auf über 1.000 Rezensionen, die MK 1 im Schnitt eine Bewertung von stolzen 4,5 Sternen einbrachten.

Ein besonderes Merkmal dieser Ausgabe sind die sogenannten Kameo-Kämpfer*innen. Diese einzigartige Mechanik ermöglicht es euch, zusätzliche Kampfpartnerinnen auszuwählen, die euch während der Gefechte unterstützen. Das System erweitert die taktischen Möglichkeiten erheblich und sorgt für abwechslungsreiche Kampfverläufe. Ihr könnt aus einer vielfältigen Liste von Unterstützer*innen wählen und so euren individuellen Kampfstil entwickeln.

Mortal Kombat 1 🛒 bietet sowohl einen umfangreichen Einzelspielermodus als auch verschiedene Mehrspielermöglichkeiten. Online-Matches ermöglichen es euch, gegen Kämpfer*innen aus aller Welt anzutreten, während lokale Mehrspieler-Modi für gemeinsame Spielsessions zu Hause sorgen. Die Charakterauswahl umfasst sowohl klassische Figuren als auch neue Gesichter, die jeweils über individuelle Fähigkeiten und Kampftechniken verfügen.

Passend dazu: Unser ausführlicher Test zu Mortal Kombat 1 verrät Schwächen und Stärken des Kampfspiels

Die technische Umsetzung nutzt die Leistungsfähigkeit der PS5 optimal aus. Verbesserte Ladezeiten, höhere Auflösungen und flüssigere Animationen sorgen für ein zeitgemäßes Spielerlebnis. Das DualSense-Controller-Feature wird mit dem PS5-Spiel ebenfalls unterstützt und vermittelt durch haptisches Feedback zusätzliche Immersion während der Kämpfe. Wollt ihr euch Mortal Kombat 1 🛒 günstig sichern, müsst ihr womöglich flinke Finger beweisen: Viele Angebote sind auf Amazon nur zeitlich begrenzt verfügbar.

