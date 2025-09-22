Nur 38,34 statt 74 Euro: Beliebtes PS5-Spiel aus 2025 nur kurze Zeit für die Hälfte schnappen

Amazon bietet derzeit eine attraktive Preisreduktion für ein noch taufrisches PS5-Spiel an: Das im März erschienene WWE 2K25 kombiniert spektakuläre Kämpfe mit innovativen Gameplay-Elementen und bringt die WWE-Welt eindrucksvoll auf Sonys Spielekonsole.

Die WWE 2K-Reihe hat sich über die Jahre als führende Wrestling-Simulation etabliert und setzt mit der 25er-Ausgabe neue Maßstäbe. 2K Games nutzt die technischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolengeneration voll aus und liefert mit WWE 2K25 🛒 sowohl visuell als auch spielerisch ein überzeugendes Erlebnis. Der Preis ist von 74 Euro auf 38,34 Euro gesunken, was eine Ersparnis von über 35 Euro und somit knapp der Hälfte bedeutet.

Frisches PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Für WWE 2K25 zahlt ihr gerade nur die Hälfte

Die neueste Iteration der Wrestling-Serie führt mit The Island erstmals eine vollständig begehbare WWE-Welt ein, die über den traditionellen Ring hinausgeht. Diese immersive Umgebung bietet verschiedene Arenen, Herausforderungen und Live-Events, während ihr euren personalisierten Charakter im Mein Superstar-Modus weiterentwickeln könnt. Das PS5-Spiel nutzt die Rechenleistung der Konsole optimal aus und präsentiert sich mit verbesserter Grafik und flüssigen Animationen.

WWE 2K25 erweitert das Gameplay um bedeutende Neuerungen, darunter erstmals Intergender-Wrestling innerhalb der Serie. Die Rückkehr des Kettenwrestlings sorgt für taktischere Kämpfe, während neue Match-Typen wie Untergrund und Bloodline Rules zusätzliche Abwechslung bieten. Sprünge von der Absperrung und weitere Bewegungsoptionen erweitern das Arsenal der verfügbaren Aktionen erheblich.

Der neue 2K Showcase-Modus von WWE 2K25 🛒 konzentriert sich auf das Vermächtnis von The Bloodline und wird von Paul Heyman präsentiert. Hier erlebt ihr sowohl historische als auch fiktive Matches zwischen The Bloodline und verschiedenen WWE-Superstars sowie Legenden nach. Diese Kampagnen-ähnliche Erfahrung verbindet Nostalgie mit modernem Gameplay und bietet sowohl langjährigen Fans als auch Neueinsteiger*innen interessante Inhalte.

Das Universum-Feature erhält umfangreiche Verbesserungen und gibt euch mehr Kontrolle über eure eigene WWE-Welt. Kommentierte Promos mit neuen Filmsequenzen, verzweigte Story-Entscheidungen und verschiedene Enden sorgen für erhöhte Wiederspielbarkeit. Der Mein GM-Modus wird um Online-Multiplayer-Funktionen erweitert, wodurch ihr mit anderen Spieler*innen um die beste Markenführung konkurrieren könnt.

Wollt ihr euch WWE 2K25 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch schleunigst in den Ring werfen: Das PS5-Spiel ist nur für kurze Zeit im Angebot von Amazon zu finden, ehe es wieder zu seinem ursprünglichen Preis angeboten wird.

