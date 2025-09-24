Nur 39 statt 55 Euro: Actiongeladenes PS5-Spiel jetzt für kurze Zeit stark vergünstigt abstauben

Bei Amazon findet ihr aktuell ein attraktives Angebot für Fans der kultigen Superheldenserie: Das PS5-Spiel Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind ist von 54,99 Euro auf 39,26 Euro reduziert. Die Deluxe Edition beinhaltet neben dem Titel selbst ein Steelbook mit Lentikularkarte, ein Panoramaposter, sechs sammelbare Trading Cards und eine Sammlerbox für alle enthaltenen Inhalte.

Die Power Rangers gehören zu den ikonischen Marken der 90er-Jahre und haben mehrere Generationen geprägt. Mit Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind 🛒 kehrt das Franchise zu ihren Wurzeln zurück und verbindet nostalgische Elemente mit moderner Spielmechanik. Entwickler Digital Eclipse hat sich auf die Neuinterpretation klassischer Franchises spezialisiert und legt bei diesem Titel besonderen Wert auf authentische Retro-Optik.

PS5-Spiel für Power Ranger-Fans im Angebot von Amazon

Die Handlung von Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind dreht sich um eine Roboter-Inkarnation der Antagonistin Rita Repulsa, die mithilfe eines Zeitportals in die Vergangenheit reist. Dort verbündet sie sich mit ihrem jüngeren Ich, um die Entstehung der Power Rangers zu verhindern und die Geschichte neu zu schreiben. Mit dem PS5-Spiel erlebt ihr bekannte Ereignisse aus der Originalserie in neuem Gewand und müsst verhindern, dass die beiden Ritas ihre Pläne verwirklichen.

Das Gameplay orientiert sich am klassischen Beat’em up-Genre der Neunziger und präsentiert sich in handgezeichneter Pixel-Art-Optik. Die zweidimensionale Action wird durch Schieß- und Fahrszenen im Arcade-Stil ergänzt, wodurch Abwechslung entsteht. Ihr steuert alle fünf ursprünglichen Dinozords und könnt im legendären Megazord gegen gigantische Bosse antreten, was für epische Konfrontationen sorgt.

Besonders hervorzuheben ist die Mehrspielerfunktion: Sowohl im Offline- als auch im Online-Modus können bis zu sechs Personen gleichzeitig spielen. Dies macht die Erfahrung ideal für gemeinsame Spielabende mit Freunden oder Familienmitgliedern. Die Gegnerauswahl umfasst ebenso bekannte Monster und Schurken aus verschiedenen Staffeln der Fernsehserie, was für Wiedererkennung sorgt.

Die Deluxe Edition von Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind 🛒 richtet sich gezielt an Sammlerinnen und Sammler: Das Steelbook mit Lentikularkarte bietet eine hochwertige physische Hülle, während die Trading Cards an die Sammelkultur der Neunziger anknüpfen. Das Panoramaposter zeigt aufwendig gestaltete Kunst aus dem Spiel und eignet sich zur Dekoration. All diese Extras sind in einer speziellen Sammlerbox untergebracht, die das Gesamtpaket abrundet.

Ergänzende Empfehlungen für Beat ‚em up-Fans

Wer Gefallen an dem PS5-Spiel findet, sollte einen Blick auf ähnliche Retro-inspirierte Prügelspiele werfen. Streets of Rage 4 🛒 setzt die legendäre Sega-Serie fort und bietet ebenfalls handgezeichnete Grafik im modernen Gewand. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 🛒 bedient sich einer vergleichbaren Nostalgie-Ästhetik und punktet gleichfalls mit Mehrspielermodi für bis zu sechs Personen.

Wer nach weiteren Koop-Erlebnissen auf der PlayStation 5 sucht, findet mit Titeln wie It Takes Two 🛒 oder Overcooked! All You Can Eat 🛒 ansprechende Alternativen. Diese setzen zwar auf andere Genres, bieten jedoch ebenfalls unterhaltsame gemeinsame Spielsessions. Die Vielfalt an lokalen und Online-Mehrspieler-Optionen macht die PS5 zur idealen Konsole für gesellige Gaming-Abende.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz der Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind – Deluxe Edition 🛒 verschreiben, solltet ihr euch trotzdem beeilen: Das PS5-Spiel ist wie gewohnt nur für kurze Zeit im Angebot bei Amazon.

