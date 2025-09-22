Nur 399 Euro: Gewaltiger Gaming-Fernseher für kurze Zeit mit 30 Prozent Rabatt bei Amazon

Xiaomi erweitert sein Fernseher-Portfolio mit dem Xiaomi TV F 65 2026 um ein besonders attraktives Modell für alle, die Wert auf hervorragende Bildqualität und Performance legen. Der Gaming-Fernseher bietet mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll und modernster Technologie alles, was leidenschaftliche Videospiel-Fans erwarten. Der TV kombiniert 4K-Auflösung mit HDR10-Unterstützung und einer beeindruckenden 120 Hertz Bildwiederholrate im Game Boost Modus.

Amazon hat den Preis für den Smart-TV deutlich reduziert und bietet ihn statt der ursprünglich verlangten 569 Euro nun für gerade einmal 399 Euro an. Diese Preissenkung macht den Xiaomi TV F 65 2026 🛒 zu einer interessanten Alternative für alle, die sich bisher gegen teurere Gaming-Displays entschieden haben. Mit Fire TV als integriertem Betriebssystem und Alexa-Sprachsteuerung bringt er zudem moderne Smart-Home-Funktionalitäten mit.

Starker Gaming-Fernseher im Amazon-Angebot: Das hat der Xiaomi TV F 65 auf dem Kasten

Der Xiaomi TV F 65 2026 richtet sich mit seinen technischen Spezifikationen gezielt an anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer. Das 65-Zoll-Display löst in 4K Ultra High Definition auf und unterstützt die High Dynamic Range 10 für verbesserte Kontraste und Farbdarstellung. Besonders hervorzuheben ist die MEMC-Technologie, die durch intelligente Zwischenbildberechnung für flüssigere Bewegungsdarstellung sorgt. Dies kommt sowohl Actionfilmen als auch schnellen Spielen zugute. Bei Amazon zahlt ihr gerade 30 Prozent weniger für den Gaming-Fernseher:

Für Gamerinnen und Gamer bietet das Gerät einen speziellen 120 Hz Game Boost Modus. Diese erhöhte Bildwiederholrate reduziert Eingabeverzögerungen und sorgt für schärfere Darstellung schneller Bewegungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Displays wirken Spiele dadurch deutlich reaktionsschneller und flüssiger. Der integrierte Quad-Core-A55-Prozessor mit 64 Bit und zwei Gigabyte Arbeitsspeicher gewährleistet dabei eine stabile Performance auch bei anspruchsvollen Anwendungen.

Das Audio-System des Gaming-Fernsehers unterstützt moderne Standards wie Dolby Audio, DTS:X und DTS Virtual:X. Diese Technologien simulieren räumlichen Klang und können auch ohne externe Lautsprecher ein immersives Hörerlebnis schaffen. Der 32 GB interne Speicher bietet ausreichend Platz für Apps und temporäre Dateien, während das schlanke Rahmendesign mit Metallfinish optisch überzeugt.

Die Fire TV-Plattform ermöglicht direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps. Durch die Integration von Alexa lassen sich nicht nur Fernseher-Funktionen per Sprache steuern, sondern auch kompatible Smart-Home-Geräte. Der Xiaomi TV F 65 2026 🛒 erfüllt zudem die Standards des Filmmaker-Modus, der Inhalte gemäß den Intentionen der Produzenten darstellt.

Sinnvolle Ergänzungen für das Heimkino

Eine externe Soundbar 🛒 kann die bereits guten Audio-Eigenschaften des Fernsehers nochmals deutlich verbessern. Modelle mit Dolby Atmos-Unterstützung schaffen ein noch authentischeres Klangerlebnis, besonders bei Filmen und Spielen. Dabei solltet ihr auf Kompatibilität mit den DTS-Standards achten, um das volle Potenzial des Fernsehers auszuschöpfen. Soundbars in der Preisklasse zwischen 200 und 400 Euro bieten oft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klangqualität und Kosten.

Moderne Gaming-Konsolen wie PlayStation 5 oder Xbox Series X können die 120-Hz-Funktionalität voll ausnutzen und profitieren besonders von der reduzierten Eingabeverzögerung. Auch PC-Gaming über HDMI 2.1 ist möglich, wobei entsprechende Grafikkarten vorausgesetzt werden.

Eine preiswerter PlayStation 5 findet ihr hier:

Für die optimale Wandmontage solltet ihr auf stabile Halterungen achten, die das Gewicht des 65-Zoll-Geräts sicher tragen können. Neigbare oder schwenkbare Wandhalterungen ermöglichen flexible Betrachtungswinkel und können bei ungünstigen Lichtverhältnissen Abhilfe schaffen. Kabelmanagement-Lösungen sorgen für eine aufgeräumte Optik und schützen die Anschlüsse vor Beschädigungen.

Wollt ihr euch den Gaming-Fernseher günstig schnappen, müsst ihr euch aber beeilen: Das Amazon-Angebot für den Xiaomi TV F 65 2026 🛒 gibt es wie üblich nur für kurze Zeit beim Versandhausriesen.

