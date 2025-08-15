Nur 39,99 statt 79,99 Euro: Brandneuer PS5-Blockbuster für kurze Zeit knallhart reduziert

Normalerweise wartet man ja bei den meisten Spielen schon ein paar Monate, bis relevante Rabatte aufschlagen – umso spannender ist, dass mit dem aktuellen Angebot für Death Stranding 2: On the Beach derzeit die Hälfte des Preises gespart werden kann.

Möglich macht es eine Aktion von Media Markt und Saturn, die euch mindestens 25, unter Umständen sogar 50 Prozent Rabatt auf den PlayStation 5-Exklusivtitel gewähren – und die Voraussetzung für den höheren Rabatt ist mehr als nur einfach zu erfüllen.

Death Stranding 2: On the Beach für die Hälfte abstauben

Death Stranding 2: On the Beach wurde im Vorfeld mit viel Spannung erwartet – wie würde Mastermind Hideo Kojima seinen aufsehenerregenden „Walking Simulator“ von 2019 noch toppen können? Die Kritik fand durchaus gefallen an dem Nachfolger, der vor rund zwei Monaten erschien. Bei Metacritic steht ein Score von 89 / 100 zu Buche; auch die Spieler*innen sind mit einer Durchschnittswertung von 8,8 bei über 2.600 Bewertungen überaus positiv gestimmt.

Da kommt es für einige vielleicht überraschend, dass Media Markt und Saturn einen dicken Rabattstempel auf das Spiel, dass es derzeit nur für die PlayStation 5 gibt, packt. Anstatt des Original-Preises von 79,99 Euro zahlt ihr derzeit nur 59,99 – der wahre Clou erwartet jedoch Mitglieder im Programm MyMediaMarkt respektive MySaturn. Dort gibt es nämlich noch einmal 20 Euro Rabatt obendrauf.

Das Bonus-Programm der Elektronikmarkt-Riesen ist kostenlos – lediglich einem Newsletter stimmt ihr bei der Anmeldung zu – ein verschmerzbares Opfer im Angesicht eines derartigen Angebots. Einen plattformexklusiven und derartig positiv rezensierten Titel so kurz nach Release schon für die Hälfte des Preises zu erstehen, ist wahrhaft nicht alltägtlich.

Wenn ihr noch ein Argument für den Kauf braucht, könnt ihr euch unseren Spieletest zu Death Stranding 2: On the Beach zu Gemüte führen, denn auch wir waren voll des Lobes.

