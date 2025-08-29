Nur 47,99 statt 64,99 Euro: Elden Ring & Shadow of the Erdtree im Bundle für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon ist aktuell ein besonders populäres PS5-Spiel stark reduziert erhältlich. Die Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition kombiniert das preisgekrönte Basisspiel mit der umfangreichen Erweiterung und bietet euch damit das komplette Abenteuer in FromSoftwares Fantasy-Universum.

FromSoftware hat sich mit der Souls-Serie und zuletzt mit Elden Ring als Meister anspruchsvoller Action-Rollenspiele etabliert. Die Shadow of the Erdtree Edition 🛒 bündelt sowohl das mehrfach ausgezeichnete Grundspiel als auch dessen bisher größte Erweiterung in einem Paket.

PS5-Spielebundle für FromSoft-Fans: Die Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition im Amazon-Angebot

Die Zwischenlande, eine offene Fantasywelt, die von George R.R. Martin mitgestaltet wurde, werden durch die geheimnisvollen Schattenlande erweitert – eine Region, die von den Entwickelnden als komplette neue Spielwelt konzipiert wurde. Zusammen bieten beide eine nahezu grenzenlose Erkundungserfahrung. Elden Ring präsentiert eine offene Welt, die sowohl visuell beeindruckend als auch technisch ausgereift ist. Bei Amazon könnt ihr euch das Spiel für die PS5 jetzt im Bundle mit dem DLC zum deutlich reduzierten Preis schnappen:

Das Kampfsystem verbindet bewährte Souls-Mechaniken mit neuen Elementen der offenen Welt. Spielende können zwischen verschiedenen Kampfstilen wählen, von magischen Angriffen bis hin zu brutalen Nahkampfattacken. Die Erweiterung Shadow of the Erdtree fügt zusätzliche Waffentypen, Zaubersprüche und Fähigkeiten hinzu, die das strategische Spektrum erheblich erweitern. Besonders hervorzuheben sind die neuen Waffentalente, die es ermöglichen, bereits bekannte Ausrüstung auf innovative Weise einzusetzen.

Passend dazu: Elden Ring: Shadow of the Erdtree im Test – So viel mehr als nur ein DLC

Die Handlung führt über die bereits bekannte Spielwelt hinaus in das sagenumwobene Schattenland. Dort erwarten die Spielenden neue Boss-Begegnungen, die selbst erfahrene Veteraninnen und Veteranen der Serie vor Herausforderungen stellen. Die Erzählung um Miquella und seine mysteriöse Reise vertieft die bereits komplexe Mythologie des Universums und bietet zahlreiche Enthüllungen über die Vergangenheit der Welt.

Besonders bemerkenswert sind die neuen Scadutree-Fragmente, ein spezielles Aufstufungssystem, das nur im Schattenland funktioniert. Diese Mechanik ermöglicht es euch, eure Charaktere gezielt für die erhöhten Herausforderungen der Erweiterung zu stärken. Die neuen Bosskämpfe gelten gleichzeitig als die anspruchsvollsten, die FromSoftware je entwickelt hat.

Perfekte Ergänzungen für das Gaming-Erlebnis

Ein Gaming-Monitor oder Fernseher mit niedriger Eingabeverzögerung ergänzt die Ausrüstung sinnvoll. Da das PS5-Spiel präzises Timing bei Ausweichmanövern und Angriffen erfordert, macht sich jede gesparte Millisekunde bemerkbar. Moderne Gaming-Displays bieten zudem erweiterte Farbräume, die die detailreiche Grafik der Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition 🛒 optimal zur Geltung bringen.

Passende Bildschirme bekommt ihr hier:

Zusätzliches Controller-Zubehör wie verlängerte Analog-Sticks oder rutschfeste Griffe können bei längeren Spielsitzungen den Komfort erhöhen. Da Elden Ring durchaus mehrere hundert Stunden Spielzeit bieten kann, lohnt sich diese Investition besonders für ambitionierte Spielerinnen und Spieler.

Wollt ihr euch die Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition 🛒, die den gefeierten Hauptteil mit der nicht minder beliebten Erweiterung in einem PS5-Spiel kombiniert, günstig schnappen, müsst ihr euch beeilen. Wie gewohnt ist das Angebot auf Amazon nur für eine befristete Zeit verfügbar.

