Nur 48 Euro: Ultra-beliebter Action-Kracher für PlayStation 5 zum bisherigen Tiefstpreis bei Amazon

Wenn ihr aus der PlayStation 5 alles an Leistung herauskitzeln wollt, dann gibt es eine Reihe an Spielen, die sich dafür besonders gut eignen, weil sie mit einem denkbar hohen grafischen Anspruch daherkommen.

Zu dieser illustren Runde an Titeln gehört auch Black Myth: Wukong 🛒. Das chinesische Action-RPG mit leichten Souls-Elementen punktete bei seinem Release bei Kritiker*innen und Spieler*innen gleichermaßen und erwartet euch jetzt bei Amazon zum historischen Tiefstpreis.

PlayStation 5-Triumph Black Myth: Wukong zum Tiefstpreis abstauben

Nur 47,99 Euro müsst ihr derzeit für die PlayStation 5-Version von Black Myth: Wukong löhnen, was angesichts einer UVP von 69,99 Euro einem Rabatt von 31 Prozent entspricht. Günstiger gab es die physische Variante des affigen Action-Krachers von Entwicklerstudio Game Science bislang noch nie, Selbst digital auf Steam seid ihr noch nicht günstiger weggekommen.

Doch nicht nur der reduzierte Preis sollte euch zum Kauf bewegen, denn wenn ihr mit dem Genre etwas anfangen könnt, erwartet euch bei Black Myth: Wukong für die PlayStation 5 eine spaßige Grafik-Bombe. Ihr schlüpft in die Rolle des titelgebenden Affenkönig Wukong und begebt euch auf ein Abenteuer, das von der chinesischen Sage Die Reise nach Westen inspiriert ist.

Spielerisch schwingt ihr euren Stab, schlagt Bosse zu Brei und erkundet eine malerische Umgebung, während ihr nach gut versteckten Geheimnissen Ausschau haltet und im Talentbaum nach und nach neue Fähigkeiten freischaltet, die es in sich haben. In unserem Test zu Black Myth: Wukong lobten wir einst die wundervolle Gameplay-Umsetzung des trickreichen Affen, die spektakulären Endgegner und nicht zuletzt die malerischen Kurzfilme nach Abschluss jedes Kapitels.

Seid ihr auf der Suche nach einem grafisch imposanten Action-Titel, das euch mit schweißtreibenden Kämpfen in die Furchen eures Sofas drückt, macht ihr mit Black Myth: Wukong 🛒 auf der PlayStation 5 nichts falsch. Doch wie immer gilt: Das Angebot auf Amazon hält nicht ewig, und wenn ihr vom bisherigen Tiefstpreis von 47,99 Euro profitieren wollt, solltet ihr euch nicht zu lange Zeit mit der Kaufentscheidung lassen.

