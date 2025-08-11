Nur 48,99 statt 79,99 Euro: Zwei starke PS5-Spiele im Bundle bei Amazon jetzt zum Knallerpreis schnappen

Bei Amazon findet ihr jetzt ein aufregendes Angebot für PS5-Spiele, das besonders für Fans anspruchsvoller Action-Rollenspiele interessant sein dürfte. Die Nioh Collection, ursprünglich für 79,99 Euro angeboten, ist für nur 48,99 Euro erhältlich und damit fast um 40 Prozent reduziert. Die Sammlung vereint zwei der stärksten Soulslikes der letzten Jahre in einer optimierten Fassung für Sonys aktuelle Konsole.

Die kreativen Köpfe von Team Ninja haben sich mit der Nioh Collection 🛒 als Entwickler*innen einen Namen gemacht, der das Genre der herausfordernden Action-Rollenspiele entscheidend geprägt hat. Die japanischen Spieleschaffenden kombinieren traditionelle Samurai-Ästhetik mit innovativen Kampfmechaniken und formen so eine eigenständige Interpretation des von Dark Souls populär gemachten Spielprinzips.

Zwei gefeierte Soulslikes zum Preis von einem: Die Nioh Collection jetzt als PS5-Spiel im Amazon-Angebot

Die Nioh Collection vereint beide Hauptteile der beliebten Reihe sowie sämtliche DLC-Erweiterungen in einem Paket. Sowohl das ursprüngliche Nioh als auch dessen Nachfolger wurden als PS5-Spiele vollständig überarbeitet und bieten nun eine native 4K-Auflösung. Diese technischen Verbesserungen sorgen für eine deutlich schärfere Darstellung der detaillierten japanischen Umgebungen und Charaktermodelle, was auch in den zahllosen starken Bewertungen auf Amazon gelobt wird.

Der erste Teil versetzt euch in Japans Sengoku-Zeit, wo ihr als William, ein herrenloser Samurai westlicher Herkunft, durch eine von Krieg und mystischen Bedrohungen geprägte Landschaft reist. Der Nachfolger erweitert diese Formel um neue Yokai-Fähigkeiten und ermöglicht es, die dunklen Kräfte der japanischen Mythologie selbst zu nutzen. Beide Titel setzen auf ein anspruchsvolles Kampfsystem, das verschiedene Waffenarten wie Schwerter, Speere und Äxte umfasst und präzises Timing sowie strategisches Denken erfordert.

Besonders beeindruckend zeigt sich die Framerate-Optimierung: Die Spiele unterstützen bis zu 120 Bilder pro Sekunde, was gerade bei den intensiven Nahkämpfen für außergewöhnlich flüssige Bewegungsabläufe sorgt. Die ultraschnellen Ladezeiten der PS5 reduzieren Wartezeiten nach dem Tod – ein wichtiger Komfortgewinn, da beide Titel für ihre hohe Schwierigkeit bekannt sind. Zusätzlich profitieren Spielerinnen und Spieler von den DualSense-Funktionen wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern, die das Kampfgefühl noch einmal intensivieren.

Ein praktisches Feature der Nioh Collection 🛒 ist der Cross-Generation-Speicherstand-Transfer: Wer bereits Fortschritte auf der PlayStation 4 erzielt hat, kann diese nahtlos übertragen und die Reise mit den PS5-Spielen fortsetzen. Das 3D-Audio unterstützt dabei, Gegner auch außerhalb des Sichtfelds zu lokalisieren – ein taktischer Vorteil in den herausfordernden Kämpfen gegen menschliche und dämonische Widersacher.

Ergänzende Titel für Souls-Sympathisant*innen

Fans finden auf der PS5 eine Vielzahl ähnlich anspruchsvoller Erfahrungen. Elden Ring 🛒 bietet als jüngstes Werk von FromSoftware eine Open World-Interpretation der Soulslike-Formel und erweitert die gewohnte Linearität um Erkundungsfreiheit. Das Spiel teilt mit Nioh die Philosophie, dass jeder Sieg hart erkämpft werden muss, setzt aber auf eine mittelalterliche Fantasy-Ästhetik anstelle der japanischen Mythologie.

Demon’s Souls 🛒 in der PS5-Remaster-Version eignet sich ebenfalls hervorragend als Ergänzung, da es als Ursprung des Genres gilt und eine ähnlich unerbittliche Herangehensweise verfolgt. Die technische Umsetzung nutzt die Hardware der Konsole voll aus und bietet eine vergleichbare visuelle Pracht. Sekiro: Shadows Die Twice 🛒 hingegen fokussiert sich stärker auf Parieren und vertikale Fortbewegung, behält aber den japanischen Schauplatz bei, der Nioh-Spielende ansprechen dürfte.

Für diejenigen, die sich besonders für die japanische Kultur und Samurai-Thematik begeistern, stellt Ghost of Tsushima Director’s Cut 🛒 eine aufregende Alternative dar. Obwohl es weniger herausfordernd ist, bietet es eine authentische Darstellung des feudalen Japans mit beeindruckenden Landschaften und cinematischen Kämpfen. Die offene Spielwelt ermöglicht es, die japanische Insellandschaft in eigenem Tempo zu erkunden.

Der Controller leidet unter eurer Souls-Sucht? Passendes PS5-Zubehör findet ihr hier:

Reicht euch hingegen erst einmal das adrenalingeladene Action-Feuerwerk, das euch die Nioh Collection 🛒 zum Schnapperpreis verspricht, solltet ihr nicht zögern: Das Angebot für die populären PS5-Spiele gilt nur für eine begrenzte Zeit, ehe ihr wieder den üblichen Preis bei Amazon löhnen müsst.

