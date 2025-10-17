Nur 49 statt 80 Euro: Beliebten PS5-Bestseller aus 2025 nur kurze Zeit für fast die Hälfte schnappen

Bei Amazon gibt es aktuell ein beliebtes PS5-Spiel zum Schnäppchenpreis: Das in diesem Jahr veröffentlichte NBA 2K26 ist deutlich reduziert. Statt der üblichen 79,99 Euro zahlt ihr derzeit nur noch 48,82 Euro für die aktuelle Ausgabe der beliebten Basketball-Simulation. Die Ersparnis von über 30 Euro macht den Einstieg in die neue Saison besonders reizvoll für alle, die sich auf dem virtuellen Parkett beweisen möchten.

Die NBA-2K-Reihe gehört seit Jahren zu den führenden Sportspiel-Franchises und setzt mit jeder neuen Ausgabe Maßstäbe in Sachen Realismus und Umfang. Der aktuelle Ableger, NBA 2K26 🛒, bringt zahlreiche Neuerungen mit sich, die das Spielerlebnis auf der PlayStation 5 auf ein neues Level heben. Besonders die technischen Verbesserungen und erweiterten Modi machen den Bestseller lohnenswert für Fans authentischer Basketball-Action.

Frisches PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Für NBA 2K26 zahlt ihr gerade fast die Hälfte

NBA 2K26 setzt auf die weiterentwickelte ProPLAY-Technologie, die echte NBA-Aufnahmen direkt in das Spielgeschehen übersetzt. Diese Innovation sorgt dafür, dass Bewegungen, Dribblings und Würfe der virtuellen Spieler authentischer wirken als je zuvor. Die Technologie analysiert tausende Stunden Videomaterial aus echten NBA-Partien und wandelt charakteristische Bewegungsmuster in flüssige Animationen um. Das Ergebnis ist eine Spielerfahrung, die sich deutlich natürlicher anfühlt als in früheren Versionen der Serie.

Der Karrieremodus bietet euch die Möglichkeit, euren eigenen Basketballstar zu erschaffen und vom Nachwuchsspieler zum Superstar aufzusteigen. Mit dem überarbeiteten MeinSPIELER-Builder gestaltet ihr euren Charakter nach euren Vorstellungen. Neue Archetypen und Vorlagen ermöglichen eine größere Vielfalt an Spielstilen. Ob ihr einen athletischen Dunker, einen präzisen Dreierschützen oder einen vielseitigen Spielmacher bevorzugt – die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreicher geworden.

In The City, dem sozialen Knotenpunkt von NBA 2K26 🛒, trefft ihr auf andere Spielerinnen und Spieler aus aller Welt. Das überarbeitete Layout der virtuellen Metropole ermöglicht schnelleren Zugang zu Spielfeldern und Wettkämpfen. Neue Crews, umgestaltete Parks und Bestenlisten sorgen für zusätzliche Motivation, sich mit der Community zu messen. Der kompetitive Aspekt steht dabei im Vordergrund, ohne dass Einsteiger überfordert werden.

Der MyTEAM-Modus erhält in diesem Jahr eine bedeutende Neuerung: Erstmals könnt ihr Teams aus NBA- und WNBA-Spielerinnen und -Spielern zusammenstellen. Diese Integration erweitert die strategischen Möglichkeiten erheblich. Ihr sammelt Karten historischer und aktueller Basketball-Legenden, stellt euer Traumteam zusammen und tretet in verschiedenen Herausforderungen an. Spielmacher-Karten und das Allstar-Teamup-Feature bieten zusätzliche taktische Optionen für eure Mannschaftsaufstellung.

Passende Ergänzungen für das Sportspiel-Fans

Wer seine PS5-Spielebibliothek erweitern möchte, findet in anderen Sportsimulationen passende Ergänzungen. Titel wie EA Sports FC 🛒 oder die Madden NFL-Spiele 🛒 sprechen eine ähnliche Zielgruppe an. Auch Rennspiele mit realistischer Physik-Simulation ergänzen eine Sammlung sportbegeisterter Spielerinnen und Spieler sinnvoll.

Weitere passende PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz auf den virtuellen Court konzentrieren, solltet ihr euch allerdings beeilen: NBA 2K26 🛒 ist nur für kurze Zeit im Angebot auf Amazon, ehe ihr wieder den vollen Preis für das PS5-Spiel löhnen müsst.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.