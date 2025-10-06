Nur 498 Euro: Gewaltiger Gaming-Fernseher jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Bei Amazon findet ihr aktuell ein attraktives Angebot für einen Gaming-Fernseher. Der TCL 65T8C wurde von ursprünglich 699 Euro auf gerade einmal 498 Euro reduziert und wartet mit starken Features für leidenschaftliche Videospiel-Fans auf.

Der chinesische Hersteller kombiniert mit dem TCL 65T8C 🛒 moderne QLED-Technologie mit hohen Bildwiederholraten und spezifischen Gaming-Features. Die macht das Modell zu einer interessanten Option für alle, die ihre Konsole oder ihren Gaming-PC auf einem großen Bildschirm nutzen möchten. Dabei hat TCL auch an Features gedacht, die über reine Gaming-Funktionen hinausgehen.

Riesiger Gaming-Fernseher im Amazon-Angebot: Das kann der TCL 65T8C

Der TCL 65T8C verfügt über ein 65 Zoll großes Display mit einer nativen Bildwiederholrate von 144 Hertz. Diese hohe Frequenz sorgt für eine deutlich flüssigere Darstellung von Bewegungen im Vergleich zu herkömmlichen Fernsehern mit 60 Hz. Besonders bei schnellen Spielen macht sich dieser Unterschied bemerkbar. Das QLED-Panel erreicht eine Farbraumabdeckung von 97 Prozent des DCI-P3-Standards, der auch im digitalen Kino Verwendung findet. bei Amazon zahlt ihr für den Gaming-Fernseher gerade knapp 200 Euro weniger als üblich:

Das HVA-Panel bietet laut Hersteller einen Betrachtungswinkel von mehr als 178 Grad, wobei Kontrast und Farbwiedergabe auch bei seitlicher Betrachtung stabil bleiben sollen. Der verbaute AiPQ-Prozessor analysiert eingehende Bildsignale und passt Parameter wie Kontrast und Schärfe pixel-genau an. Die Unterstützung von HDR10+ und Dolby Vision ermöglicht eine erweiterte Kontrastdarstellung mit höheren Helligkeitswerten in den Spitzlichtern und tieferen Schwarzwerten.

Für die Verbindung mit modernen Spielekonsolen wie PS5 und Xbox Series stehen HDMI 2.1-Anschlüsse zur Verfügung. Diese unterstützen Funktionen wie den Auto Low Latency Mode, kurz ALLM, der automatisch in einen Modus mit reduzierter Eingangsverzögerung wechselt, sobald ein Spielsignal erkannt wird. AMD FreeSync synchronisiert die Bildwiederholrate des TCL 65T8C 🛒 mit der Bildrate der Grafikkarte, um Bildrisse zu vermeiden. Der Game Master-Modus bündelt verschiedene Bildoptimierungen für unterschiedliche Spielgenres.

Das integrierte Onkyo 2.1-Soundsystem mit dediziertem Subwoofer bietet einen direkten Klang ohne zusätzliche Hardware. Dolby Atmos wird unterstützt, wobei die räumliche Klangwiedergabe bei einem Fernseher naturgemäß begrenzt ist. Google TV dient als Smart-TV-Plattform mit direktem Zugriff auf Streaming-Dienste. Chromecast ist integriert, sodass ihr Inhalte vom Smartphone oder Tablet auf das Display übertragen könnt.

Die passende Ergänzung zum Setup

Der integrierte Sound des Gaming-Fernsehers ist für viele Szenarien ausreichend, jedoch kann eine externe Soundbar oder ein Heimkinosystem das Erlebnis weiter verbessern. Systeme mit Dolby Atmos und mehreren Kanälen schaffen eine präzisere Klangortung, was gerade in kompetitiven Shootern einen taktischen Vorteil verschafft.

Eine Soundbar mit eigenem Subwoofer, beispielsweise die herstellereigene TCL S55HE 🛒, bietet tiefere Bässe als die im Fernseher verbauten Lautsprecher. Wichtig ist dabei die Kompatibilität mit den vom Fernseher unterstützten Audioformaten.

Weitere Gaming-Fernseher findet ihr hier:

Wollt ihr euch den TCL 65T8C 🛒 zum günstigen Preis von unter 500 Euro sichern, müsst ihr euch beeilen: Den gewaltigen Gaming-Fernseher gibt es nur für begrenzte Zeit im Angebot von Amazon.

Quellen: Amazon

