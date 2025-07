Nur 57,99 statt 79,99 Euro: PS5-Bestseller aus 2025 noch vor dem Prime Day für kurze Zeit deutlich günstiger

Amazon hat noch vor dem Prime Day ein populäres PS5-Spiel im Angebot, das Fans rasanter Rennspiele aufhorchen lassen dürfte. F1 25 von EA Sports ist die offizielle Umsetzung der Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 und bringt den Nervenkitzel der Königsklasse des Motorsports direkt ins Wohnzimmer. Erst am 30. Mai 2025 erschienen steht der Titel aktuell im Bestseller-Ranking des Versandhauses auf Platz 3, kostet aber über 20 Euro weniger als zuvor.

Die Entwickler haben sich für F1 25 🛒 besonders viel vorgenommen und sowohl den beliebten My Team-Modus grundlegend überarbeitet als auch das dritte Kapitel der packenden Braking Point Story integriert. Dabei handelt es sich um narrative Elemente, die das reine Renngeschehen um dramatische Wendungen und emotionale Tiefe erweitern. Spielende können somit nicht nur Rennen fahren, sondern auch in die Rolle von Teambesitzern schlüpfen und wichtige Entscheidungen für ihre Mannschaft treffen.

F1 25: PS5-Spiel aus 2025 im Amazon-Angebot schon jetzt reduziert

F1 25 bietet deutlich mehr Inhalte als seine Vorgänger, was insbesondere durch die Erweiterung des My Team Modus zur Version 2.0 beflügelt wird. Die Neuerungen ermöglichen es euch, als Besitzerin oder Besitzer sowohl die strategische Entwicklung eures Teams als auch die Fahrerkarrieren zu managen. Wollt ihr euch das erst jüngst erschienene PS5-Spiel mit einem satten Rabatt gegenüber seines ursprünglichen Preises sichern, solltet ihr aufs Gaspedal drücken, denn das Amazon-Angebot gilt nur für eine kurze Zeit:

Die technische Umsetzung profitiert von detailgetreuen LiDAR-Strecken, die mithilfe von Laserscan-Modellen der realen Rennstrecken erstellt wurden. Fünf Kurse wurden komplett überarbeitet: Melbourne, Miami, Bahrain, Suzuka und Imola. Diese Technologie sorgt für eine bisher unerreichte Präzision bei der Darstellung der Streckenlayouts und macht jede Kurve, jeden Höhenunterschied und jede Besonderheit der originalen Rennstrecken erfahrbar.

Das Herzstück bildet der erweiterte My Team Modus, in dem ihr als Eigentümer*in eines Formel-1-Teams agiert. Neue Gameplay-Systeme ermöglichen es, den Fokus auf bevorzugte Bereiche des Teammanagements zu legen. Während der Rennwochenenden könnt ihr selbst als einer der beiden Fahrer eures Teams antreten oder die strategischen Entscheidungen von der Boxenmauer aus treffen. Die Entwicklung der Fahrer sowie des gesamten Teams liegt dabei vollständig in euren Händen.

Braking Point kehrt mit seinem dritten Kapitel zurück und setzt die Geschichte des Konnersport-Teams fort. Ein dramatisches Ereignis stürzt das Team ins Chaos und das Vermächtnis steht auf dem Spiel. Erstmals lässt sich die Erfahrung mit Konnersport auch auf andere Spielmodi ausweiten. Nach Abschluss der Braking Point Story könnt ihr mit dem Team in die Fahrerkarriere oder F1 25 🛒 My Team wechseln und die Geschichte nahtlos fortsetzen.

Ideale Ergänzungen für das Rennerlebnis

Für das optimale Erlebnis mit dem PS5-Spiel bieten sich verschiedene Ergänzungen an, die das Eintauchen in die Welt der Formel 1 verstärken. Ein hochwertiges Gaming-Headset, beispielsweise Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless 🛒 ermöglicht es, die detailreichen Motorengeräusche und die Atmosphäre der verschiedenen Rennstrecken vollständig zu erfassen. Die präzise Audiokulisse spielt gerade bei Rennsimulationen eine entscheidende Rolle, da sich über akustische Signale wichtige Informationen über den Zustand des Fahrzeugs und die Position der Konkurrenz ableiten lassen.

Racing Wheels und Pedale verwandeln das Spielerlebnis in eine noch authentischere Simulation. Moderne Lenkräder für die PS5 bieten Force Feedback, das realistische Rückmeldungen über die Straßenbeschaffenheit und das Fahrverhalten vermittelt. Gerade in Kombination mit den detailgetreuen Streckenmodellen entsteht so ein Gefühl, als würde man tatsächlich in einem Formel-1-Cockpit sitzen. Geeignete Modelle von Herstellern wie Thrustmaster 🛒 oder Logitech 🛒 sind definitiv einen Blick wert.

Andere PS5-Spiele aus dem Genre der Rennsimulationen ergänzen das Angebot perfekt und bieten Abwechslung zwischen den Formel 1-Sessions. Titel wie Gran Turismo 7 🛒 oder die neueste Ausgabe der Dirt-Serie decken andere Motorsport-Disziplinen ab und erweitern das Spektrum verfügbarer Rennstrecken und Fahrzeugtypen. Diese Vielfalt hilft dabei, verschiedene Fahrtechniken zu erlernen und die allgemeinen Fähigkeiten als virtuelle*r Rennfahrer*in zu verbessern.

Einen günstigen Gaming-Stuhl als passenden Untersatz findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal nur mit F1 25 🛒 vergnügen, solltet ihr schleunigst die Bremsen lösen und mit dem Warenkorb über die Ziellinie fahren: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon, ehe es mit dem Prime Day neue Deals für euch zu entdecken gibt.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.