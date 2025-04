Nur 89 statt 120 Euro: Ultra-beliebter Gaming-Monitor von BenQ für kurze Zeit im Angebot

Amazon hält für euch gerade ein gutes Schnäppchen bereit. Der BenQ GW2490E Gaming-Monitor ist dort momentan stark reduziert: Statt 119,98 Euro zahlt ihr aktuell nur noch 89,00 Euro. Das Gerät bietet viele Funktionen, die sich beim Zocken bezahlt machen.

Der Hersteller ist bekannt für funktionale und durchdachte Displays im mittleren Preissegment. Mit dem BenQ GW2490E Gaming-Monitor 🛒 bringt man genau diese Kombination aus solider Technik und attraktiver Preisgestaltung auf den Punkt. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich der Bildschirm für Nutzende, die einen zuverlässigen Allrounder suchen, der bei Games eine gute Figur macht.

Gaming-Monitor von BenQ im Amazon-Angebot

Mit seinem 24-Zoll-Display und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln (Full HD) bietet der BenQ GW2490E Gaming-Monitor 🛒 eine klare und detailreiche Darstellung. Die Bildwiederholrate von 100 Hertz sorgt im Gaming-Modus für flüssige Bewegungsabläufe. Das bedeutet: weniger Ruckeln, bessere Reaktionszeiten, insbesondere bei schnelleren Szenen.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Ein weiteres praktisches Feature ist der integrierte Input Hotkey. Damit lässt sich mit nur einem Klick zwischen verschiedenen Eingangsquellen wechseln – ideal, wenn ihr beispielsweise einen Laptop und zusätzlich eine Konsole fürs Gaming angeschlossen habt. Auch die voreingestellten Farbmodi (Gaming Mode, Coding Mode, ePaper Mode) passen sich automatisch an unterschiedliche Nutzungsszenarien an.

Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus Low Blue Light Plus-Technologie und Brightness Intelligence. Während erstere schädliches blau-violettes Licht reduziert und damit die Augen schont, passt letztere die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an. Das sorgt für angenehmes Sehen – ob tagsüber im Sonnenlicht oder abends im abgedunkelten Raum. Viele Nutzerinnen und Nutzer loben genau diesen Aspekt, da so Ermüdungserscheinungen reduziert werden.

Nicht ohne Grund steht der BenQ GW2490E derzeit auf Platz 3 der Amazon-Bestseller 🛒 im Bereich Monitore. Mehr als 1.700 Käufer*innen bewerten das Gerät derzeit mit 4,6 von fünf Sternen.

Passendes Zubehör für mehr Komfort

Für längeres Arbeiten oder intensives Gaming kann ein ergonomischer Monitorständer 🛒 sinnvoll sein. Der BenQ GW2490E besitzt zwar eine praktische Neige- und Drehfunktion, doch ein höhenverstellbarer Standfuß oder Monitorarm ermöglicht eine noch individuellere Anpassung an euren Arbeitsplatz.

Auch eine passende Tastatur-Maus-Kombination 🛒 kann den Komfort deutlich erhöhen – besonders dann, wenn ihr den Gaming-Monitor mit einem Laptop nutzt. Ein externer Lautsprecher oder eine kompakte Soundbar kann zudem die gemischte Audioqualität ausgleichen, die einige Käuferinnen und Käufer bemängelt haben.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.