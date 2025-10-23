Nur 99 Euro: Schneller Gaming-Monitor mit Spitzenbewertungen für kurze Zeit im Angebot

Bei Amazon findet ihr aktuell ein attraktives Angebot für alle, die auf der Suche nach einem günstigen Gaming-Monitor sind. Der MSI G2422C freut sich über eine Bewertung von 4,5 von fünf Sternen und ist von ursprünglich 147,99 Euro auf nur noch 99 Euro reduziert worden. MSI gehört zu den etablierten Herstellern im Gaming-Bereich und bietet mit dem Modell einen Einstieg in die Welt der Curved-Displays zu einem verhältnismäßig niedrigen Preis.

MSI hat sich als Marke insbesondere im Gaming-Bereich etabliert und bietet neben Grafikkarten und Mainboards auch eine breite Palette an Monitoren an. Die G-Serie richtet sich dabei an preisbewusste Nutzerinnen und Nutzer, die dennoch nicht auf wichtige Gaming-Features verzichten möchten. Der gebogene Screen des MSI G2422C 🛒 mit seinem rahmenlosen Design soll ein immersiveres Spielerlebnis ermöglichen als herkömmliche flache Bildschirme.

Flotter Gaming-Monitor der Budget-Klasse im Amazon-Angebot: Das kann der MSI G2422C

Der MSI G2422C verfügt über ein 23,6 Zoll großes VA-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, also Full HD. Die Bildschirmkrümmung beträgt 1500R, was bedeutet, dass der Gaming-Monitor einen Radius von 1.500 Millimetern aufweist. Diese Krümmung soll für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen, da sich das Display leicht um die Sitzposition herum wölbt. Im Vergleich zu flachen Bildschirmen kann dies bei längeren Gaming-Sessions angenehmer für die Augen sein, da die Entfernung zu allen Bildschirmbereichen annähernd gleich bleibt. Bei Amazon findet ihr das preisstarke Modell gerade besonders günstig:

Ein zentrales Merkmal für Gamer ist die Bildwiederholrate von 180 Hertz. Diese liegt deutlich über den 60 Hz, die bei Standard-Monitoren üblich sind. In der Praxis bedeutet das: Pro Sekunde werden bis zu 180 einzelne Bilder dargestellt, was Bewegungen flüssiger erscheinen lässt. Besonders in schnellen Shootern oder kompetitiven Titeln kann dies einen spürbaren Unterschied machen. Die Reaktionszeit wird mit einer Millisekunde angegeben. Dadurch sollen Schlierenbildung und Motion Blur minimiert werden.

Die Anschlussausstattung des MSI G2422C 🛒 umfasst einen DisplayPort 1.2a sowie zwei HDMI 2.0b-Eingänge. Über beide Schnittstellen lassen sich die vollen 180 Hz bei Full HD nutzen. Das ist besonders praktisch, wenn ihr mehrere Geräte gleichzeitig anschließen möchtet, etwa einen PC und eine Konsole. Der Gaming-Monitor verfügt außerdem über einen neigbaren Standfuß, der sich zwischen minus fünf und plus 20 Grad verstellen lässt. Eine Höhenverstellung ist allerdings nicht vorhanden.

Das verbaute VA-Panel bietet ein natives Kontrastverhältnis von 3.000:1, was für tiefere Schwarzwerte sorgt als bei vielen IPS-Panels. Der Farbraum wird mit 108 Prozent sRGB und 81 Prozent DCI-P3 angegeben. Für den Gaming-Alltag ist vor allem die sRGB-Abdeckung relevant, da die meisten Spiele in diesem Farbraum entwickelt werden. Die Angabe von über 100 Prozent zeigt, dass der Bildschirm auch Farben außerhalb des Standard-sRGB-Spektrums darstellen kann. Adaptive Sync wird unterstützt, sodass Screen Tearing bei passender Grafikkarte vermieden wird.

Sinnvolle Ergänzungen für euer Setup

Wenn ihr den Bildschirm um zusätzliche Funktionen erweitern möchtet, kann sich die Investition in eine separate Monitorhalterung 🛒 lohnen. Mit einer VESA-kompatiblen Wandhalterung oder einem Tischarm lässt sich der MSI G2422C flexibler positionieren. Gerade wenn der Schreibtisch begrenzte Stellfläche bietet, schafft eine solche Lösung mehr Platz. Zudem ermöglicht ein Monitorarm eine freiere Höhenverstellung und Drehbarkeit, was bei längerem Arbeiten oder Spielen den Komfort erhöhen kann.

Auch die Audioausstattung verdient Beachtung. Da der Monitor selbst keine integrierten Lautsprecher besitzt, benötigt ihr entweder externe Boxen oder ein Gaming-Headset wie das HyperX Cloud 3 🛒. Letzteres hat den Vorteil, dass ihr in Multiplayer-Titeln ungestört kommunizieren könnt, ohne andere zu stören. Modelle mit virtueller Surround-Sound-Funktion können zudem dabei helfen, Gegner anhand ihrer Schrittgeräusche besser zu orten.

Weitere passende Gaming-Headsets findet ihr hier:

Wenn ihr euch den günstigen Gaming-Monitor bei Amazon schnappen wollt, dürft ihr nicht zu viel Zeit verstreichen lassen: Der MSI G2422C 🛒 ist nur für eine begrenzte Dauer im Angebot des Versandhausriesen verfügbar, eher er wieder mit seinem ursprünglichen Preisschild versehen wird.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.