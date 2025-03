Nur kurz für unter 300 Euro: Ultrabreiter Curved-Monitor mit 165Hz – „hat mich direkt umgehauen“

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Curved-Bildschirm ist, kann derzeit bei Amazon ein attraktives Angebot entdecken. Der KOORUI 34E6UC Gaming-Monitor bietet zahlreiche Features, die speziell auf die Bedürfnisse von Gamerinnen und Gamern zugeschnitten sind.

Ursprünglich kostete das Gerät 343,03 Euro, jetzt ist es um immerhin 15 Prozent und damit um rund 60 Euro auf 289,99 Euro reduziert. Für alle, die ein immersives Spielerlebnis bevorzugen, lohnt es sich also, jetzt zuschlagen. Das Angebot hat nur eine befristete Laufzeit.

KOORUI Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das erwartet euch

Der KOORUI 34E6UC 🛒 überzeugt durch sein 34 Zoll großes, gebogenes Display mit einer Krümmung von 1000R. Dank dieser Bauweise wird das Sichtfeld optimal ausgenutzt, sodass ihr euch besonders intensiv ins Spielgeschehen vertiefen könnt. Die WQHD-Auflösung (3.440×1.440) schafft deutlich mehr Platz in der Breite als bei einem herkömmlichen 16:9-Format. Zudem deckt der Gaming-Monitor den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent und DCI-P3 zu 90 Prozent ab, was für besonders lebendige und natürliche Farben sorgt.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Die Darstellung von 16,7 Millionen Farben trägt zusätzlich dazu bei, dass Inhalte gestochen scharf und realistisch wirken. Darüber hinaus verbessert die HDR 400-Unterstützung Details in dunklen und hellen Bildbereichen und sorgt für ein insgesamt beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Ergonomisch zeigt sich der KOORUI 34E6UC ebenso flexibel. Die Standhöhe ist bis zu 110 Millimeter verstellbar, während der Neigungsbereich von minus fünf bis plus 20 Grad angepasst werden kann. Auch der Schwenkbereich von minus 15 bis plus 15 Grad sorgt dafür, dass ihr den Monitor genau nach euren Bedürfnissen ausrichten könnt. Dank der VESA-Kompatibilität (75×75 mm) kann der Bildschirm zudem problemlos an einer passenden Halterung befestigt werden.

Lesetipp: Mit diesem Gaming-Monitor spart ihr gerade 100 Euro

Ein weiteres Highlight des KOORUI 34E6UC 🛒 ist seine Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz. In Kombination mit Adaptive Sync sorgt dies für ein besonders flüssiges Spielerlebnis ohne Bildruckeln oder Tearing. Mit zusätzlichen Funktionen bietet der Bildschirm vielseitige Einstellungsmöglichkeiten, um je nach Spielgenre die optimalen Anzeigeeinstellungen vorzunehmen.

Dazu gehören:

MPRT (Moving Picture Response Time)

OD-Beschleunigung (Overdrive)

Fadenkreuz-Zielvorrichtung

Timer

Das sagen bisherige Käufer*innen

Außerhalb des Gamings hat der KOORUI 34E6UC 🛒 weitere Vorteile zu bieten: HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse erlauben problemloses Anschließen von Laptops oder PCs. Dies ermöglicht euch, flexibel zwischen Arbeit und Freizeit zu wechseln. Mit seinem Blaulichtfilter und dem flimmerfreien Display unterstützt der Monitor zudem eine augenschonende Nutzung – ideal für lange Sessions ohne Ermüdungserscheinungen.

Dass der Gaming-Monitor gut ankommt, zeigen aktuelle Bewertungen. Bisherige Käuferinnen und Käufer vergeben 4,3 von fünf Sternen (über 3.180 Rezensionen). Davon sind allein 71 Prozent vollends mit dem Gerät zufrieden: „Also, ich war echt überrascht – im positiven Sinne! Dieser Monitor hat mich direkt umgehauen“, heißt es dazu unter anderem.

Quelle: Amazon

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.