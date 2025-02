Nur kurz nach Release: Brandneues Strategiespiel für Nintendo Switch schon jetzt deutlich günstiger

Taktikfüchse aufgepasst: Bei Amazon findet ihr jetzt ein attraktives Angebot für den aktuellen Ableger einer gefeierten Strategiespielreihe. Das gerade erst erschienene Sid Meier’s Civilization 7 schnappt ihr euch für die Nintendo Switch nur kurz nach Release zum reduzierten Preis.

Den Golden Joystick Nominee, der auf eine Historie preisgekrönter Titel zurückblicken darf, bekommt ihr dank des Deals des Versandhausriesen jetzt schon unter der UVP. Nur 49,99 Euro statt der üblichen 59,99 Euro müsst ihr löhnen, spart damit also gute und ganze zehn Euro.

Frisch von der Release-Rampe: Civilization 7 für die Nintendo Switch schon jetzt im Amazon-Angebot

Der brandaktuelle und mittlerweile siebente Serienableger Sid Meiers spannender Strategiespielreihe, Civilization 7, kommt mit einer ganzen Wagenladung an neuen Features und Gameplay-Optionen. Wir werden wie gewohnt mitgenommen auf eine fesselnde und vor allem detaillierte Reise durch die Geschichte, auf der ihr dazu angehalten seid, euer eigenes Reich zu formen und eine Dynastie zu schaffen, die die Ewigkeit überdauert. Auf Amazon könnt ihr euch das Spiel für die Nintendo Switch nur Tage nach dem ursprünglichen Release günstiger sichern:

In Sid Meier’s Civilization 7 dringt ihr tief bis zu den Wurzeln der Menschheitsgeschichte vor und führt euer Reich durch verschiedene Epochen der Zeit. Dabei erlebt ihr nicht nur bedeutende historische Ereignisse – stattdessen schwingt ihr selbst Feder oder Füllhalter und bringt eure ganz eigene Geschichte zu virtuellem Papier.

Die Wahl aus zahlreichen Zivilisationen, jede mit eigenen Stärken und Schwächen, bietet euch mannigfaltige Möglichkeiten, euch strategisch zu entwickeln. Je nachdem, wie ihr euch anstellt, verändert sich auch der Verlauf der Geschichte, was das Spiel spannend und abwechslungsreich macht.

Passend dazu: Nintendo Switch 2 – Brandneues Feature begeistert die Civilization 7-Entwickler

Die Weiterentwicklung des eigenen Imperiums in jeder neuen Epoche lässt wenig Langeweile aufkommen und sorgt gleichsam für immer neue Herausforderungen auf dem Weg, euer Reich an die Weltspitze zu führen. Neue Zivilisationsoptionen, die an das jeweilige Zeitalter angepasst sind, eröffnen zusätzliche taktische Möglichkeiten. Eure Entscheidungen haben dabei langfristige Auswirkungen auf den Ausgang des Spiels – hohe Wiederspielbarkeit vorprogrammiert.

Verfolgt eure eigene Vision

Darüber hinaus könnt ihr in die Haut berühmter Anführer aus verschiedenen historischen Epochen schlüpfen, die für ihre Politik, ihren militärischen Einfluss oder ihre visionären Ideen bekannt sind. Dies gibt dem Spiel nicht nur einen historischen Bezug, sondern auch eine persönlichere Note. Jeder Anführer bringt seine eigenen Vorzüge und Nachteile mit, die eure Spielweise beeinflussen, während sie zusätzliche taktische Tiefe bieten

Auch spannend: Civilization 7 – Die besten Mods für ein besseres Spielerlebnis

Dank der neuen Mechaniken und einer verbesserten KI bietet Sid Meier’s Civilization 7, das auch wir im Test ausführlich in die Mangel genommen haben, nicht nur ein grafisch ansprechendes, sondern auch ein spannendes Strategiespielerlebnis, das sich für alle Fans von Firaxis gefeierter Reihe ohnehin lohnen dürfte. Doch auch, wenn ihr frisch in die Welt von Civ einsteigen wollt, kann sich ein Blick auf das zeitlich begrenzte Amazon-Angebot lohnen.

