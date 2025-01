Rasante NVMe SSD für PS5 und PC im Top-Angebot: Bei Amazon spart ihr 23 Prozent

Endlich wieder genug Speicherplatz für neue Spiele: Falls ihr eurem Gaming-PC oder eurer PS5 aktuell ein Upgrade spendieren wollt, bietet sich bei Amazon ein spannendes Angebot an. So erhaltet ihr eine schnelle NVMe SSD mit Heatsink deutlich günstiger.

Genauer gesagt handelt es sich um die Samsung 990 PRO, die über einen eigenen Kühlkörper besitzt. In Sachen Speicherkapazität habt ihr die Wahl zwischen einem und zwei Terabyte, wodurch je nachdem jede Menge Games Platz auf eurer favorisierten Plattform finden. Und die Leistung der SSD kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Samsung 990 PRO im Amazon-Angebot: So rasant ist die NVMe SSD

Bei NMVe SSDs kommt es vor allem auf eines an: Die Geschwindigkeit und in diesem Punkt weiß die Samsung 990 PRO auf jeden Fall zu überzeugen. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 Megabyte pro Sekunde (Mb/s) und einer Schreibgeschwindigkeit in Höhe von 6.900 MB/s gehört sie auf jeden Fall in die qualitativ oberste Kategorie.

In der Regel kosten die Speichermedien schon ein gutes bisschen was, aber dank eines Angebots könnt ihr bei Amazon aktuell deutlich sparen. Je nach gewählter Größe zahlt ihr zwischen 17 und 23 Prozent weniger:

Bis zu 38 Euro spart ihr damit beim Kauf der SSD über den international agierenden Versandhändler. Vor allem für Spieler*innen wichtig in der heutigen Zeit: Mit der Samsung 990 PRO reduziert ihr Ladezeiten auf ein Minimum. Ewig langes Warten auf das nächste Level gehört damit der Vergangenheit an.

Dabei ist es egal, ob ihr die NVMe SSD in euren PC einbaut oder eure PS5 – sie unterstützt von Haus aus beide Plattformen. Und falls ihr gar nicht zockt, sondern eher im Bereich Videobearbeitung unterwegs seid, lohnt sich das Speichermedium ebenfalls. Denn die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten sorgen für ein flüssiges Erlebnis beim Laden von großen Dateien, so wie es sein sollte.

Bei Amazon kommt die Samsung 990 Pro NVMe SSD auch sehr gut weg: Insgesamt vergeben Kunden 4,8 von maximal fünf Sternen und das bei über 10.700 Stimmen. Gelobt wird neben den technischen Spezifikationen auch der kinderleichte Einbau für PC und PS5. Angesichts des guten Preises solltet ihr euch aber beeilen, denn wie immer gilt das Angebot nur für eine begrenzte Zeit.

Quelle: Amazon

