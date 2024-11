Mächtiger OLED-Gaming-Monitor von LG mit 240 Hz jetzt über 300 Euro günstiger bei Amazon

Aktuell findet ihr bei Amazon ein aufregendes Angebot für alle, die auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor sind. Der LG UltraGear OLED 34GS95QE-B wird derzeit zu einem stark reduzierten Preis angeboten. Statt 1.058 Euro kostet das Modell aktuell nur 755,99 Euro – bisheriger Tiefstpreis für das Top-Gerät.

Das bedeutet eine erhebliche Ersparnis von über 300 Euro für alle, die Wert auf hohe Bildqualität und flüssiges Spielerlebnis legen. Doch der LG UltraGear OLED 34GS95QE-B überzeugt nicht nur mit seinem gesenkten Preis, sondern auch durch seine umfangreichen Features, die speziell auf die Bedürfnisse beim Gaming zugeschnitten sind.

LG UltraGear OLED 34GS95QE-B: Das kann der Gaming-Monitor im Amazon-Angebot

Der LG UltraGear OLED 34GS95QE-B punktet mit einem OLED-Panel, das sich über gute 34 Zoll erstreckt und für ein besonders immersives Spielerlebnis sorgt. Die satte Farbwiedergabe und das hohe Kontrastverhältnis von 1,5 Millionen zu Eins bieten euch eine außergewöhnliche Bildqualität, die selbst in dunkelsten Szenen für eine klare Darstellung sorgt – HDR sei dank. Zudem ermöglicht die Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden ein flüssiges Gaming-Erlebnis – ohne störende Nachzieheffekte. Bei Amazon zahlt ihr gerade eine Stange Geld weniger und den bislang günstigsten Preis überhaupt für das Spitzenmodell:

Mit einer flotten Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz ist der LG UltraGear OLED 34GS95QE-B ideal für schnelle Spiele wie Valorant und Co., die im wettbewerbsorientierten Bereich gespielt werden, geeignet. Bewegungen werden gestochen scharf und ohne lästigen Blur dargestellt, was euch einen eindeutigen Vorteil in hitzigen Multiplayer-Szenarien verschafft. Außerdem ist der Monitor mit NVIDIAs G-SYNC kompatibel, was gefürchtetes Tearing verhindert und ein ruckelfreies Spielerlebnis gewährleisten soll.

Darüber hinaus ist der LG UltraGear OLED 34GS95QE-B mit AMD FreeSync Premium Pro ausgestattet. Beide Technologien der Hardware-Hersteller sorgen dafür, dass ihr auch bei hohen Bildraten ein flüssiges und präzises Spielerlebnis genießt. Besonders bei anspruchsvollen Spielen in hoher Auflösung werden Ruckler und Tearing nahezu vollständig eliminiert, da die Grafikkarte ihre Framerate mit der Bildwiederholfrequenz synchronisiert.

Der LG UltraGear OLED 34GS95QE-B bietet obendrein eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort und HDMI 2.1, was ihn zu einer flexiblen Wahl für verschiedene Gaming-Setups und sogar die brandaktuellen Konsolengenerationen aus dem Hause Sony und Microsoft macht. Konsoleros wie PC-Spielende dürften also so oder so auf ihre Kosten kommen – bei denen sie mit dem Angebot von Amazon noch bare Münze sparen.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.