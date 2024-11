Optimiert für PS5: Schnelle NVMe SSD mit 2TB fast 100 Euro günstiger am Black Friday auf Amazon

Zum Black Friday bietet Amazon ein spannendes Schnäppchen für alle Gamerinnen und Gamer, die sich nach etwas mehr Speicherplatz sehnen. Eine leistungsstarke NVMe SSD mit zwei Terabyte, die vor allem in Kombination mit Sonys Spielekonsole eine starke Figur abgibt, ist derzeit deutlich reduziert.

Die Corsair MP600 PRO LPX überzeugt gleichermaßen durch ihre flotte Geschwindigkeit und die hohe Kapazität. Von ehemals 234,49 Euro wurde der Preis um fast 100 Euro gesenkt. Wer von euch also noch auf der Suche nach mehr Platz für die wachsende Spielebibliothek auf der PS5 oder dem PC ist, sollte sich den Deal des Versandhausriesen einmal näher ansehen.

Schnelle NVMe SSD für die PS5 & den PC am Black Friday bei Amazon ordentlich rabattiert

Die Corsair MP600 PRO LPX bietet eine enorme Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.100 Megabyte pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 6.800 MB/s. Mit der NVMe SSD holt ihr euch eine flexible Speicherlösung, welche mittels der ultraschnellen PCIe Gen4x4-M.2-NVMe-Schnittstelle die volle Bandbreite der Gen4-Technologie nutzt. So werden blitzschnelle Datenübertragungen und eine spürbare Beschleunigung von Ladezeiten ermöglicht – insbesondere bei Blockbustern wie beispielsweise Hogwarts Legacy, dessen Fans sich bereits auf eine Fortsetzung freuen. Am Black Friday gönnt euch Amazon fast den bisherigen Tiefstpreis für das starke Stück Technik:

Die NVMe SSD ist in natürlich auch in weiteren Kapazitäten erhältlich, sodass ihr eure PS5 oder euren PC um 500 Gigabyte, einen, zwei oder sogar vier Terabyte erweitern könnt. Gerade für Spielerinnen und Spieler mit einer breitgefächerten Auswahl an Titeln bietet die MP600 PRO LPX eine optimale Lösung, um Speicherproblemen langfristig aus dem Weg zu gehen.

Ein flacher, vorinstallierter Aluminium-Kühlkörper sorgt dafür, dass das Corsair-Modell auch bei hoher Belastung nicht überhitzt und stets ihre maximale Leistung abrufen kann. Damit könnt ihr selbst bei schweißtreibenden Spiele-Sessions sicher sein, dass sie zuverlässig arbeitet, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen. Ein Modell mit Heatsink, wie der Kühler auch genannt wird, empfehlen wir euch für die Nutzung in Kombination mit einer Konsole ohnehin uneingeschränkt, um Schäden zu vermeiden.

Besonders für PS5-Besitzerinnen und -Besitzer bietet die Corsair MP600 PRO LPX einen entscheidenden Vorteil: Sie erfüllt nicht nur alle von Sony geforderten Spezifikationen, sondern übertrifft diese sogar. Das macht sie zur optimalen Wahl, wenn es darum geht, die Speicherkapazität eurer Konsole zu erweitern, aber auch für PC-Nutzende dürfte sie aufgrund ihrer beeindruckenden Daten eine wertvolle Option darstellen. Wollt ihr euch die NVMe SSD sichern, solltet ihr euch beeilen: Das Angebot auf Amazon gilt nur über den Black Friday.

