„Stilvolles Design und durchdachte Funktionalität“ – Populäres PC-Gehäuse jetzt zum Tiefstpreis

Ihr baut gerade ein völlig neues Setup und benötigt dafür ein passendes PC-Gehäuse? Oder wollt ihr eurem vorhandenen Tower einfach nur ein optisches Upgrade der Extraklasse spendieren? In beiden Fällen kommt ihr mit dem Angebot von Amazon besonders günstig weg.

Hier findet ihr jetzt das beliebte Pop Air-Gehäuse von Fractal Design in schwarzer Farbe zum bisherigen Tiefstpreis. Es vereint ein stilvolles Design mit einer hohen Funktionalität, wie es ein Kunde oder eine Kundin treffend zusammenfasst – nicht umsonst genießt es bei zahlreichen Rezensionen eine Wertung von 4,7 von fünf Sternen.

Amazon: Für das moderne Fractal Design Pop Air-Gehäuse zahlt ihr weniger denn je

Der Mid Tower ist mit ATX-, mATX- und Mini ITX-Motherboards kompatibel und aus einem hochwertigen, besonders langlebigen Material gefertigt. Fractal Design setzt sich bei seinen Gehäusen den Anspruch, Flair und Funktion zu vereinen – ohne dabei Abstriche bei der Ästhetik oder Flexibilität machen zu müssen. Beim Versandhausriesen Amazon zahlt ihr nun den – Vergleichsportal Geizhals zufolge – niedrigsten Preis und spart dabei eine ganze Stange Geld.

Optisch sorgt vor allem die ausdrucksstarke Farbgebung des Motherboardträgers, der Laufwerksträger und weiterer Elemente im Pop Air RGB TG-Look mit den Farben Cyan, Magenta, Grün und Orange für einen Hingucker. Hinzu kommt das besonders leicht zu montierende Seitenteil aus Tempered Glass zur optimalen Präsentation eurer Hardware. Die elegant verborgenen Schubfächer mit magnetischer Abdeckung lassen derweil Platz für die wirklich wichtigen Dinge im PC-Gehäuse.

Die stylische, hexagonale Mesh-Front schmiegt sich beeindruckend leicht an den Rest des Gehäuses an und veredelt den Look mit einem gleichsam funktionalen Finish. Auch das komfortable Kabelmanagement ist hervorzuheben, denn dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen gehören Strippensalate im Tower der Vergangenheit an.

Das Front I/O verfügt außerdem über einen neuen ARGB Controller sowie ARGB Power LEDs, die sich individuell anpassen lassen. Und mit den zwei flexiblen Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig 3,5 sowie 2,5 Zoll große Laufwerke unterstützen, geht euch nie der Platz aus. Was Design und Funktionalität anbelangt ist das Pop Air-Gehäuse von Fractal Design schwer zu schlagen – ebenso wie sein aktueller Preis auf Amazon.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.