Über 120 Euro günstiger: Starker 4K Gaming-Monitor mit 160Hz bei Amazon

Ein 4K Gaming-Monitor von Hersteller GIGABYTE ist derzeit bei Amazon zu einem stark reduzierten Preis erhältlich. Statt der ursprünglichen Summe von 501 Euro müsst ihr so jetzt nur noch 376,97 Euro löhnen. Das Angebot spart euch also mehr als satte 120 Euro.

Konkret geht es hierbei um den 27 Zoll großen GIGABYTE M27U. Und vergleicht man den reduzierten Preis mit jenem anderer 4K-Gaming-Monitore ähnlicher Ausstattung, zeigt sich schnell, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu übertreffen ist.

4K Gaming-Monitor bei Amazon im Angebot: Das kann der GIGABYTE M27U

Der GIGABYTE M27U hebt sich durch sein hochauflösendes SuperSpeed IPS-Panel und seine kristallklare 4K-Auflösung hervor. Mit einer Bildwiederholrate von 160 Hertz und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde bietet er eine extrem flüssige Darstellung, die insbesondere in schnellen Spielsituationen von Vorteil ist. Die Kompatibilität mit AMD FreeSync Premium Pro sorgt dafür, dass Bildfehler wie Tearing und Stottern reduziert werden, was das Spielerlebnis noch reibungsloser gestaltet.

Dank seiner HDMI 2.1-Anschlüsse ist der GIGABYTE M27U ideal für Konsolenspieler. Mit vollständiger Unterstützung für die Xbox Series X und die PlayStation 5 könnt ihr Spiele in 4K bei 120 Hertz genießen. Das macht den Monitor besonders für Spieler interessant, die Wert auf eine hohe Bildqualität und schnelle Reaktionszeiten legen. Die integrierte KVM-Funktion ermöglicht es euch zudem, mehrere Geräte mit nur einer Tastatur und Maus zu steuern, was den Monitor zu einem flexiblen Begleiter für den Arbeits- und Gaming-Alltag macht.

Die farbliche Darstellung des GIGABYTE M27U ist ebenfalls bemerkenswert: Mit einer Abdeckung von 95 Prozent des DCI-P3 Farbraums und der Unterstützung von 10-Bit Farben liefert der Monitor eine lebendige und präzise Farbgebung, die nicht nur Spiele, sondern auch andere Inhalte wie Filme oder Bildbearbeitung auf ein neues Niveau hebt. Die VESA DisplayHDR 600-Zertifizierung sorgt zudem für eine verbesserte Darstellung von Kontrasten und Details in hellen und dunklen Szenen.

Der Monitor ist nicht nur technisch beeindruckend, sondern auch ergonomisch durchdacht: Sein Standfuß ermöglicht eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten, darunter Höhen- und Neigungseinstellungen, um den Bildschirm optimal an eure Sitzposition anzupassen. Zusätzlich sorgen der niedrige Anteil an blauem Licht und die Flicker-Free-Technologie dafür, dass eure Augen bei langen Sessions weniger belastet werden. Bei Amazon bekommt ihr den genialen Gaming-Monitor gerade zum bislang günstigsten Preis, doch wie immer gilt: Der Deal läuft nur für kurze Zeit.

