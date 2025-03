PC-Spiele im Angebot: Diese 8 Games kosten zusammen weniger als ein Big Mac Menü

Günstige PC-Spiele, Angebote, Themen-Sales und Gaming-Abos, selbst Gratis-Titel gibt es wie Sand am Meer – der Pile of Shame stapelt sich bei vielen gefühlt bis unter die Decke. Einer der bekanntesten Anbieter, bestens kuratierter und monatlicher Angebote ist das Humble Bundle.

Hier bekommt ihr für einen Abo-Preis von 9,99 Euro im Monat wechselnde Titel ohne Aufpreis serviert und könnt sie über Plattformen wie Steam oder Origin aktivieren … und sogar darauf zugreifen, wenn das Humble Bundle gekündigt wurde. Derzeit locken unter anderem ein ungewöhnliches Survival-Adventure, ein heißkaltes Metroidvania und ein taktisches Sience-Fiction Epos.

Diese 8 PC-Spiele gibt’s gerade im Humble Bundle

Insgesamt erwarten euch im Humble Bundle in diesem Monat acht PC-Spiele, die teilweise einzeln ein Vielfaches des monatlichen Abo-Preises kosten. Zuschlagen lohnt sich also aus finanzieller Sicht, aber auch, weil für fast jeden Geschmack etwas dabei ist. Hier geht es direkt zu Humble Bundle-Angebot für diesen Monat 🛒.

Das Survival Pacific Drive feierte erst letztes Jahr seine Premiere und geht einen etwas anderen Ansatz: Ihr seid nämlich die ganze Zeit im Auto unterwegs, eurem einzigen Gefährt. Euer Ziel ist es, einen Ausweg aus einem gottverlassenen Areal zu finden – ob auf Straßen, Pfaden oder Wegen, bevor eure Zeit abläuft und die Welt um euch herum feindseliger wird. Sammelt Ressourcen, modifiziert euren Wagen und habt um Himmels willen immer den Benzinstand im Auge.

Ebenfalls aus dem letzten Jahr stammt Tales of Kenzera: ZAU – ein Metroidvania, in dem der junge Schamane und Titelheld Zau in den Besitz eines mächtigen Erbes in Form von zwei Masken kommt. Mit ihnen kann er die elementaren Kräfte von Feuer und Eis beschwören, die ihm im Kampf und bei der Bewältigung fordernder Plattformer-Passagen hilfreich sind. Das farbenfrohe Spektakel besticht vor allem durch eine flüssige Steuerung und eine emotionale Story.

Lesetipp: Unsere Top 10 der PC-Spiele 2025

Für abgespacete Taktik-Füchse und actionreiche Retro-Bomber

Taktik- und Strategie-Freunde dürfen sich auf Homeworld 3 freuen, dessen Historie bis zum viel gefeierten ersten Teil der Reihe aus dem Jahre 1999 zurückgeht. In umfangreichen und tiefgehenden Weltraumkämpfen könnt ihr eure Raumschiffarmada mit einer Vielzahl von gewieften Taktiken bestücken. Dabei könnt ihr auch im Koop-Modus oder im Online-PvP in die Schlacht ziehen – oder eine fesselnde Story mit kinoreifen Zwischensequenzen genießen.

Für Retro-Fans ist hingegen Gravity Circuit ein echter Hingucker. Im Stil typischer 90er-Jahre-Plattformer ist das Spiel klar inspiriert von Mega Man und schickt euch nicht nur in zwölf actiongeladene und thematisch abgesteckte Level, sondern stattet euch auch mit Aufrüstungen wie Enterhaken, Mechs und Power Dash aus. Das Ganze wird garniert von treibendem Electro-Rock-Soundtrack – alles in allem ein Genuss für Genre-Fans.

Darüber hinaus bekommt ihr im Humble Bundle diesen Monat noch das Retro-Taktik-RPG Racine, den Monster Hunter-Konkurrent Wild Hearts, das abgedrehte Koop-RPG Sir Whoopass und den knuffigen 3D-Plattformer Cavern of Dreams. Wer noch mehr PC-Spiele braucht, kann sich hier die Übersicht der Steam Sales für 2025 einprägen.

Quellen: Humble Bundle

