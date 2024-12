Perfekt für PS5: Starker Sony Gaming-TV mit 250 Euro Rabatt bei Amazon

Ihr wünscht euch einen Gaming-TV, der vor den Festtagen nicht euer Sparschwein sprengt? Bei Amazon findet ihr jetzt ein aufregendes Angebot, denn ihr bekommt ein Spitzenmodell von Sony, das vor allem in Kombination mit der PS5 besticht, stark reduziert.

Geschlagene 250 Euro könnt ihr auf den Sony XR-50X90S, ein Modell mit hochwertigen Funktionen und einer beeindruckenden Ausstattung, dank des Deals sparen. Sowohl leidenschaftliche Videospiel-Vernarrte als auch Heimkino-Fans kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Genialer Gaming-TV bei Amazon: Das kann Sonys XR-50X90S

Der Sony XR-50X90S ist mit einem modernen LED-Panel ausgestattet und bietet eine glasklare 4K-Auflösung, die für gestochen scharfe Bilder sorgt. Dank der flotten Aktualisierungsrate von 120 Hertz genießt ihr stets eine flüssige Bildwiedergabe, was besonders in actionreichen Szenen oder schnellen Spielen von Vorteil ist. Der kognitive Prozessor XR analysiert Inhalte und stellt sie so dar, wie ihr sie in der realen Welt wahrnehmt – für ein noch intensiveres optisches Erlebnis. Bei Amazon zahlt ihr gerade nicht einmal 800 Euro – eine Summe, die Geizhals zufolge nur knapp am Tiefstpreis vorbeischlittert.

Vor allem für Genießer und Genießerinnen kristallklarer Klangqualität ist das Acoustic Multi Audio-System ein Höhepunkt. Durch klangpositionierende Hochtonlautsprecher wird der Sound exakt dort im Raum wiedergegeben, wo er zur Handlung auf dem Bildschirm passt. Das sorgt für ein immersives Geräuschbild, das euren Film- oder Serien-Abend, aber natürlich auch die Atmosphäre in euren liebsten Videospielwelten, noch eindrücklicher werden lässt.

Apropos: Für Gamerinnen und Gamer bietet der XR-50X90S zahlreiche Features, die speziell auf die Anforderungen moderner Konsolen zugeschnitten sind. Fast schon selbstredend ausgestattet mit gleich zwei HDMI 2.1-Schnittstellen unterstützt er den automatischen Low Latency-Modus (ALLM) und die variable Bildwiederholfrequenz (VRR).

Das bedeutet, dass ihr nie auf reaktionsschnelles und flüssiges Gameplay verzichten müsst – ideal für Sonys PlayStation 5 und andere aktuelle Systeme. Darüber hinaus punktet der Fernseher mit der Möglichkeit, ihn per Sprachsteuerung zu bedienen.

Weitere Highlights für Serien- und Film-Fans an Bord

Dank Google TV habt ihr Zugriff auf mehr als 700.000 Filme und Serien aus zahlreichen Streaming-Diensten. Ein zusätzliches Highlight ist der exklusive Streaming-Dienst BRAVIA CORE, der speziell auf Sony-Fernsehern verfügbar ist und zahlreiche Filme in höchster Qualität bietet.

Zusätzlich zur beeindruckenden Bild- und Tonqualität sorgt die Full Array LED-Hintergrundbeleuchtung für lebensechte Farben und Kontraste. Der bereits erwähnte Cognitive Processor XR passt die Helligkeit dynamisch an, sodass helle Bereiche noch strahlender wirken, dunkle Szenen ein intensiveres Schwarz bieten und euch nichts verborgen bleibt.

Wollt ihr euch den wirklich genialen Gaming-TV zum schmalen Preis schnappen, solltet ihr euch beeilen: Der Deal auf Amazon ist nur eine begrenzte Zeit verfügbar.

Quellen: Geizhals, Amazon

