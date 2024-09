Perfekt für PS5 & PC: Diesen flotten 4K-Gaming-Monitor bekommt ihr bei Amazon jetzt zum Tiefstpreis

Aktuell gibt es auf Amazon ein attraktives Angebot für einen nicht nur großen, sondern gleichermaßen schnellen 4K-Gaming-Monitor. Der Preis wurde auf seinen bisherigen Tiefstwert gesenkt und so kommt ihr sogar ganze 70 Euro günstiger weg.

Der GIGABYTE M32U überzeugt durch seine starke Ausstattung und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob für das nächste Gaming-Setup oder den Arbeitsbereich – mit dem Monitor seid ihr dank hochauflösender Darstellung und nützlichen Features bestens aufgestellt.

Gaming-Monitor bei Amazon im Angebot: Das hat der GIGABYTE M32U auf dem Kasten

Der GIGABYTE M32U ist ein besonders flexibler Monitor, der dank seines 10-Bit-Farbdisplays und einem SuperSpeed IPS-Panel eine ausgezeichnete Farbdarstellung und rasante Reaktionszeiten bietet. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hertz und einer Reaktionsgeschwindigkeit von gerade einmal einer Millisekunde sind flüssige Übergänge und kristallklare Bilder garantiert, was insbesondere bei schnellen Spielen einen großen Vorteil bringt – nicht nur, wenn ihr flotte Shooter oder Sportsimulationen auf dem PC zockt. Bei Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge gerade den Tiefstpreis:

Dank seiner HDMI 2.1-Schnittstellen ist der M32U optimal für aktuelle Konsolen wie die Xbox Series X und die PlayStation 5 geeignet. Hier ermöglicht das Display eine flüssige Wiedergabe in feinster 4K-Auflösung bei smoothen 120 Hertz, wodurch Spiele lebendig und detailreich dargestellt werden. Die exklusive KVM-Funktion macht die Bedienung mehrerer Geräte mit einer einzigen Tastatur und Maus kinderleicht, was für eine höhere Produktivität und ein aufgeräumtes Setup sorgt.

Darüber hinaus bietet der Monitor dank HDR400 eine besonders realitätsgetreue Farbdarstellung, die sich insbesondere bei der Wiedergabe von Filmen, Serien oder anderen Inhalten bemerkbar macht. Mit einem breiten Farbraum von 90 Prozent DCI-P3 und der Unterstützung für AMDs FreeSync Premium-Technologie wird das Spielerlebnis noch realistischer, da lästige Bildverzögerungen und gefürchtetes Tearing aus der Welt geschafft werden.

Der ergonomische Standfuß des M32U lässt sich in Höhe, Schwenk- und Neigungswinkel anpassen, um einen optimalen Blickwinkel zu gewährleisten. Dank der Eye Safe-Zertifizierung und Flicker Free-Technologie ist der Monitor auch für lange Gaming-Marathons geeignet, da er schädliches blaues Licht reduziert und so stets die Augen schont. Wer nach einem großen Gaming-Monitor gesucht hat, wird bei Amazon mit dem Modell von GIGABYTE also definitiv fündig.

Quellen: Geizhals, Amazon

