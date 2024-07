Platz 1 der Charts: Das „beste Headset bis 200 Euro“ bekommt ihr bei Amazon gerade noch einmal deutlich reduziert

Ihr sucht noch nach einem kabellosen Gaming-Headset, das die wichtigsten Funktionen zum Zocken mit sich bringt, aber preislich nicht den Rahmen sprengt? Dann habt ihr mit dem aktuellen Angebot von Amazon Glück.

Hier gibt es das Corsair HS80 RGB Wireless gerade noch einmal deutlich reduziert. Nicht umsonst belegt es im Bestseller-Ranking des Versandhausriesen regelmäßig den ersten Platz, während glückliche Käuferinnen und Käufer in den Rezensionen nur so schwärmen.

Amazon: Auf das Corsair HS80 RGB Wireless-Headset spart ihr jetzt noch einmal über 20 Euro

Damit ihr nicht nur eine möglichst starke Immersion beim Eintauchen in eure liebsten Videospielwelten genießt, sondern auch eine klare Kommunikation mit euren Teammitgliedern gewährleistet ist, ist ein geeignetes Gaming-Headset von Nöten. Das Corsair HS80 RGB Wireless bietet euch den perfekten Spagat aus beidem und bei Amazon zahlt ihr gerade den gegenwärtigen Bestpreis im Vergleich mit anderen Shops. Gute 24 Euro spart ihr dabei gemessen an seiner ursprünglichen Preisempfehlung.

Nutzen könnt ihr den kabellosen Kopfhörer natürlich nicht nur an eurem PC: Auch die PS4- und PlayStation 5-Besitzerinnen und -Besitzer dürfen sich über die hohe Kompatibilität freuen. Für einen kristallklaren Klang sorgen neben dem 50-Millimeter-Neodym-Audiotreiber auch ein satter Surround-Sound. Wem das nicht reicht, der genießt dank Dolby Atmos einen dreidimensionalen Klang.

Auch das abnehmbare Mikrofon entspricht dem Standard und überträgt eure Stimme vergleichsweise verlustfrei und in einer angemessen hohen Qualität. Die drahtlose Slipstream-Technologie lässt euch Verbindungen zu eurem PC oder eurer Konsole unkompliziert herstellen, wobei sich gleich bis zu drei Wireless-Geräte mit nur einem USB-Empfänger verknüpfen lassen. Selbstverständlich ist auch für eine futuristische Optik gesorgt, denn die dynamische RGB-Beleuchtung lässt sich individuell einstellen.

Natürlich könnt ihr auch weitere Einstellungen, beispielsweise hinsichtlich der Equalizer vornehmen. Und dank der Tasten, die sich direkt am Gaming-Headset befinden, stellt ihr mit nur einer Fingerbewegung die Lautstärke direkt am Gerät ein. Die Akkulaufzeit des Corsair HS80 RGB beläuft sich derweil auf etwa 20 Stunden, je nachdem wie intensiv ihr es nutzt. Wie beispielsweise ein Nutzer in den Rezensionen auf Amazon schreibt, handelt es sich beim Corsair HS80 RGB Wireless um das „beste Headset bis 200 Euro“ – und wenn ihr euch beeilt spart ihr auf eben jenes jetzt noch einmal eine satte Stange Geld.

Quellen: Amazon, Geizhals