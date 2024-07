Platzprobleme ade: Bei Amazon bekommt ihr jetzt eine schnelle SSD mit 2 TB zum Schnäppchenpreis

Wer sich dieser Tage nach mehr Speicherplatz für sein Gaming-Setup umsieht, der wird feststellen: Die schnellen NVMe SSDs sind im Preis wieder gestiegen. Doch das hält Amazon nicht davon ab, euch satte zwei Terabyte zum Schnäppchenpreis zu servieren.

Konkret geht es um die WD_Black SN770 von Western Digital, einem namhaften Hersteller der für hohe Qualität und Langlebigkeit bei seinen Produkten steht. Doch nicht nur Preis und Kapazität der SSD können sich sehen lassen.

Amazon: Das könnt ihr von der flotten NVMe SSD im Angebot erwarten

Gerade in Zeiten, in denen Blockbuster aus der Videospielwelt gut und gerne einmal über einhundert Gigabyte Speicherplatz auf eurem PC oder der Konsole verschlingen, ist eine zusätzliche interne Lösung oft unumgänglich. Abhilfe schafft die WD_Black SN770 – eine moderne NVMe SSD mit zwei Terabyte Speicherkapazität, die mit flotten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten überzeugt. Günstig wie gerade war sie Vergleichsportal Geizhals zufolge – abgesehen von einem einmaligen Ausrutscher im April – seit Dezember des letzten Jahres schon nicht mehr, das Amazon-Angebot lohnt sich also gleich doppelt:

Lästige Ladezeiten gehören mit einer NVMe SSD ohnehin der Vergangenheit an, mit dem Modell von Western Digital genießt ihr allerdings trotzdem vergleichbar hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. So liest die SN770 mit einer Geschwindigkeit von 5.150 Megabyte pro Sekunde, während sie immer noch mit raschen 4.850 MB/s schreibt.

Sie holt fast alles, was die PCIe 4.0-Generation zu bieten hat, auch aus ihr heraus. So profitiert ihr dem Hersteller zufolge von noch besserer Ingame-Reaktionsfähigkeit und einem stets reibungslosen Streaming. Ihr steigert die Leistungsfähigkeit eures Systems und genießt eine bis zu 20 Prozent höhere Energieeffizienz bei maximaler Geschwindigkeit im Vergleich zu der vorherigen Generation.

Zu guter Letzt ist noch der Gaming-Modus der NVMe SSD zu erwähnen, der gerade für Videospielfans eine ernstzunehmende Option darstellen dürfte und für den Einsatz in stundenlangen Spiele-Sessions optimiert ist. Die Leistung der WD_Black SN770 überwacht ihr dabei stets über das herstellereigene Dashboard, wo ihr auch den Laufwerkzustand beobachten könnt. All zu lange zögern solltet ihr hingegen nicht: SSDs gehen weg wie warme Semmeln und der Preis des Amazon-Angebots ist eine günstige Gelegenheit für Speichersuchende.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quellen: Geizhals, Amazon