Nur 25,34 Euro: Extrem beliebtes PlayStation 5-Spiel von 2024 jetzt gnadenlos günstig

Bei der jüngsten State of Play war nichts für euch dabei, aber ihr wollt trotzdem mal wieder ein PlayStation 5-Spiel anwerfen? Dann ist das aktuell reduzierte Neva vielleicht einen Blick wert.

Das stammt aus der Feder des renommierten Studio Nomada, das ihr vermutlich für den mehrfach ausgezeichneten Indie-Titel GRIS kennen dürftet. Wollt ihr das nächste Action-Adventure des spanischen Entwicklers erleben, spart ihr dabei jetzt 16 Prozent und müsst nur noch 25,34 Euro auf den Tisch legen.

PlayStation 5-Spiel Neva im starken Amazon-Angebot

Das PlayStation 5-Spiel Neva 🛒 erzählt die Geschichte von Alba, einer jungen Frau, die sich nach einer traumatischen Begegnung mit dunklen Mächten einem neugierigen Wolfsjungen annimmt. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine riskante Reise durch eine einstmals schöne Welt, die um sie herum allmählich zerfällt. Die Beziehung zwischen den Protagonistinnen entwickelt sich im Laufe des Spiels: Sie lernen zusammenzuarbeiten und helfen einander, zunehmend gefährlichere Situationen zu bewältigen.

Der Wolf wächst von einem rebellischen Welpen zu einem beeindruckenden Rüden heran, der seine eigene Identität sucht und dabei Albas Liebe sowie ihre gegenseitige Hingabe auf die Probe stellt. Die dynamische Entwicklung der Beziehung spiegelt sich nicht nur narrativ, sondern auch im Gameplay wider. Während ihr zu Beginn das Wolfsjunge beschützen müsst, wird euer tierischer Begleiter mit der Zeit zu einer wertvollen Unterstützung im Kampf gegen drohende Gefahren.

Das Action-Adventure serviert spielerisch eine seichte Mischung aus Kämpfen, Springen und Rätseln, kann aber vor allem mit der gefühlvollen Geschichte und seiner künstlerischen Vision begeistern. Dabei nutzt das PlayStation 5-Spiel Neva 🛒 die technischen Möglichkeiten der Konsole, um flüssige Animationen und eine detailreiche Spielwelt darzustellen.

Lesetipp: Ersteindruck zu Neva

Visuell orientiert sich der Titel an der handgezeichneten Ästhetik, die bereits GRIS auszeichnete. Die Welt verändert sich im Verlauf der Geschichte und durchläuft verschiedene Jahreszeiten, was sich sowohl farblich als auch atmosphärisch bemerkbar macht. Die einfühlsamen Musikunterlagen unterfüttern außerdem die emotionale Wirkung der Erzählung.

Passende Ergänzungen für das Spielerlebnis

Für diejenigen unter euch, die das volle Potenzial des Titels ausschöpfen möchten, empfiehlt sich die Kombination mit einem hochwertigen Headset wie dem Pulse Elite Wireless-Headset 🛒 von Sony. Ein solches ermöglicht es euch, die Soundkulisse in all ihren Facetten wahrzunehmen. Besonders die räumliche Audiogestaltung profitiert von der 3D-Audio-Technologie der Konsole, die bei entsprechender Ausrüstung zur Geltung kommt.

Ein DualSense-Controller 🛒 in einer zusätzlichen Farbe kann ebenfalls eine Überlegung wert sein, besonders wenn ihr zu zweit spielen oder einfach zwischen verschiedenen Designs wechseln möchtet. Der haptische Feedback und die adaptiven Trigger des Controllers können bei kompatiblen Spielen das Spielgefühl deutlich intensivieren, auch wenn nicht jeder Titel diese Funktionen vollständig ausnutzt.

Bei all den vielen spannenden Alternativen solltet ihr aber nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren und die Zeit im Auge behalten. Schließlich handelt es sich bei dem reduzierten PlayStation 5-Spiel Neva 🛒 um ein limitiertes Angebot, das nicht unbegrenzt gilt.

