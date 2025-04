Nur 14,99 statt 34,99 Euro: PS5-Besteller jetzt kurze Zeit für weniger als die Hälfte im Angebot

Für Fans einer wegweisenden Abenteuerheldin gibt es aktuell ein verlockendes Angebot bei Amazon: Tomb Raider 1-3 Remastered starring Lara Croft ist dort deutlich günstiger für die PlayStation 5 zu haben.

Die ursprünglich mit 34,99 Euro veranschlagte Sammlung der ersten drei Tomb-Raider-Spiele inklusive aller Erweiterungen ist nun für 14,99 Euro erhältlich und bietet damit einen nostalgischen Rückblick auf die Anfänge der ikonischen Spielreihe, die ihren Ursprung in den 90er-Jahren hat.

Tomb Raider 1-3 Remastered bei Amazon im Angebot

Tomb Raider 1-3 Remastered ist eine sorgfältig überarbeitete Neuauflage der ersten drei Spiele der legendären Reihe. Die Sammlung enthält nicht nur die Hauptspiele, sondern auch alle damals veröffentlichten Erweiterungen wie „The Unfinished Business“, „The Gold Mask“ und „The Lost Artifact“. Diese Vollständigkeit macht die Kollektion besonders wertvoll für Fans und Neueinsteiger*innen gleichermaßen.

Die Remaster-Version bietet die Möglichkeit, zwischen der originalen Polygonoptik der 90er Jahre und einer modernisierten Grafik umzuschalten. Dieser besondere Ansatz bewahrt den Charme der ursprünglichen Spiele, während gleichzeitig eine zeitgemäßere Darstellung geboten wird. Die Steuerung wurde ebenfalls überarbeitet und an moderne Standards angepasst, ohne dabei das charakteristische Spielgefühl zu verlieren, das die Serie damals definierte.

Inhaltlich führt euch die Sammlung durch Laras erste drei große Abenteuer, in denen ihr antike Artefakte sucht, gefährliche Rätsel löst und gegen wilde Tiere und menschliche Gegner*innen kämpft. Von den Höhlen Perus über die Kanäle Venedigs bis hin zu den verschneiten Bergen Tibets – die geografische Vielfalt der Schauplätze war schon damals ein Markenzeichen der Serie und wird in dieser Sammlung vollständig abgebildet.

Die technische Umsetzung der Remaster-Version ist bemerkenswert gelungen. Die Option, jederzeit zwischen klassischer und modernisierter Grafik zu wechseln, funktioniert nahtlos und ohne Unterbrechung des Spielflusses. Dies erlaubt einen interessanten Vergleich zwischen der damaligen und heutigen Spieleästhetik – fast wie ein interaktives Museum der Spielegeschichte.

Ergänzende Abenteuer für Lara-Croft-Fans

Wer nach dem Durchspielen von Tomb Raider 1-3 Remastered 🛒 noch mehr Abenteuer mit der berühmten Archäologin erleben möchte, findet zahlreiche Fortsetzungen und Neuinterpretationen. Die neuere Survivor-Trilogie, bestehend aus Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, erzählt Laras Ursprungsgeschichte neu und setzt auf ein moderneres, actionreicheres Gameplay.

Auch ein hochwertiger Controller kann das Spielerlebnis bei anspruchsvolleren Passagen verbessern. Gerade die ursprüngliche Steuerung von Tomb Raider galt als herausfordernd – selbst in der überarbeiteten Version können präzise Sprungpassagen von einem reaktionsschnellen Controller profitieren.

Hier findet ihr eine Auswahl passender Controller für die PS5:

Wollt ihr euch Tomb Raider 1-3 Remastered 🛒 mit dem stolzen Rabatt von 57 Prozent sichern, müsst ihr euch aber beeilen. Das Angebot für das PS5-Spiel ist auf Amazon wie gewohnt nur für kurze Zeit verfügbar.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.