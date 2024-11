PS5-Bestseller aus 2024 stark reduziert: Im Amazon-Angebot jetzt für rund die Hälfte abstauben

Aktuell hat Amazon ein aufregendes Angebot, wenn ihr Lust auf rasante Rennsimulationen habt: EA Sports F1 24 ist von 79,99 auf nur 40,99 Euro reduziert. So spart ihr fast die Hälfte auf den erst in diesem Jahr veröffentlichten Titel, der sich dieser Tage unter den 20 beliebtesten PS5-Spielen des Versandhausriesen wiederfindet.

Der Deal dürfte sich natürlich insbesondere für alle Motorsport-Enthusiasten lohnen, die sich nach einem möglichst authentischen Fahrerlebnis sehnen. Aber auch, wer noch nicht so viel Erfahrung auf dem Asphalt gesammelt hat, dürfte mit dem aktuellen Ableger von Electronic Arts einen wunderbaren Einstieg in die Welt des Rennsports finden.

PS5-Spiel im Amazon-Angebot: EA Sports F1 24 jetzt günstig sichern

EA Sports F1 24 kommt mit einer Vielzahl an frischen Features, die euch eine tiefgehende Fahrerfahrung versprechen. Ihr könnt in der überarbeiteten Fahrerkarriere in die Rolle eines waschechten F1-Fahrers schlüpfen und eure Leistungen über mehrere Saisons hinweg dokumentieren lassen. Das Auszeichnungssystem hält eure größten Erfolge fest, während geheime Vertragsverhandlungen und rivalisierende Fahrer das Rennerlebnis noch realitätsgetreuer gestalten. Wer die Formel 1 hautnah und nicht nur aus dem Cockpit erleben will, findet mit dem PS5-Spiel auf Amazon jetzt eine günstige Gelegenheit:

Die immersive Simulation überzeugt darüber hinaus mit einem innovativen, dynamischen Handling-System, das ein realistisches Fahrgefühl auf Sonys Konsole bringt. Mit Neuerungen wie einer optimierten Aufhängungskinematik und einem detaillierten Reifenmodell hebt sich der aktuelle Ableger von seinen Vorgängern ab und sorgt für das intensivste Fahrgefühl, das es in EAs Reihe bislang gegeben hat. So spürt ihr, wie sich jede Bewegung des Controllers direkt auf das Verhalten eures Vehikels auswirkt.

Für alle, die mehr wollen als nur die klassische Laufbahn eines Profis zu erfahren, gibt es die Herausforderungskarriere. Hier könnt ihr in episodischen Wettbewerben und Mini-Karriereszenarien eure Fähigkeiten am Lenkrad auf die Probe stellen. Tretet gegen die Community an und beweist euch in speziellen Challenges, die euch vor verschiedene Aufgaben stellen. Eine aufregende Ergänzung für Fans, die sich noch mehr Abwechslung und Adrenalin im Rennalltag wünschen.

EA Sports F1 24 ist das offizielle Spiel zur FIA Formel 1 Weltmeisterschaft, mit dem ihr die diesjährige F1-Saison im Videospielformat durchlebt. Mit dem Deal von Amazon erwartet euch eines der neuesten und umfangreichsten F1-Spiele der letzten Jahre auf der PS5 zum halben Preis. Auf eure Geschwindigkeit kommt es aber auch hier an: Wie immer ist das Angebot nur von begrenzter Dauer, weswegen ihr lieber früher als später die Motoren heiß laufen lassen solltet.

