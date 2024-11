Perfekt für PS5: Nagelneuen LG OLED Gaming-TV schon jetzt mit über 400 Euro Rabatt sichern

Am Black Friday findet ihr auf Amazon ein spannendes Angebot für alle, die sich für einen nagelneuen Gaming-TV begeistern. Ein erst in diesem Jahr erschienenes OLED-Modell von LG ist jetzt stark vergünstigt. Statt des bisherigen Preises von 1.599 Euro zahlt ihr nun ein Viertel weniger und spart somit satte 400 Euro.

Der Deal für den LG OLED65B4ELA ist momentan einer der besten im Bereich der Fernseher, die der Versandhausriese zu bieten hat – besonders für diejenigen, die Wert auf eine herausragende Bildqualität und eine flüssige Spielerfahrung legen. Mit einer stolzen Bildschirmdiagonale von 65 Zoll, seiner kristallklaren 4K-Auflösung und einer Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hertz hebt sich das Modell von der Konkurrenz ab.

Brandneuer Gaming-TV bei Amazon im Black Friday-Angebot: Das kann der LG OLED65B4ELA

Der LG OLED65B4ELA bietet zahlreiche Funktionen, die ihn zu einem ausgezeichneten Gaming-TV machen. Dank des modernen OLED-Panels erreicht er tiefste Schwarztöne und lebendige Farben, da jeder Pixel selbstleuchtend ist. Dadurch wird eine präzise Steuerung der Helligkeit und ein beeindruckender Kontrast ohne störende Hintergrundbeleuchtung ermöglicht. Mit dem neu entwickelten α8 4K AI-Prozessor sorgt der Fernseher für eine exzellente Darstellung gepaart mit einem realistischen Sound. Bei Amazon zahlt ihr für das 65 Zoll-Modell am Black Friday und für eine kurze Zeit nur 1.199 Euro:

Neben der beeindruckenden Bildqualität bietet der LG OLED65B4ELA spezielle Features, die vor allem für leidenschaftliche Gamerinnen und Gamer spannend sein dürften. Mit Support für NVIDIAs G-Sync– und AMDs FreeSync-Technologien sowie der Möglichkeit, Spiele-Blockbuster in bis zu 4K bei flotten 120 Hertz darzustellen, eignet sich der TV hervorragend für Sonys und Microsofts aktuelle Konsolengeneration. Euch wird ein smoothes Spielerlebnis ganz ohne Tearing und Ruckeln garantiert. Der Filmmaker Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos liefern zusätzlich kinogleiche Unterhaltung der Spitzenklasse.

Dank webOS24 und der beiliegenden Magic Remote-Fernbedienung gestaltet sich die Bedienung des LG OLED65B4ELA als besonders intuitiv und unkompliziert. Ihr könnt eure liebsten Apps und Multimedia-Inhalte ohne Umwege aufrufen und über Sprachsteuerung mühelos navigieren. Auch Multiview ist eine Option, sodass ihr sogar zwei Inhalte gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen könnt, ohne zwischen den Anwendungen wechseln zu müssen.

Der LG OLED65B4ELA schmiegt sich mit seinem schlanken Design unauffällig an jedes Wohnambiente an. Trotz seiner großen Bildschirmdiagonale wirkt er durch die dünnen Rahmen elegant und modern, ohne dabei den Raum optisch zu dominieren. Wie so oft zahlen sich flinke Finger aus: Das Angebot auf Amazon gilt nur über den Black Friday, ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr die günstige Gelegenheit für einen genialen Gaming-TV nicht missen wollt.

Quellen: Geizhals, Amazo

