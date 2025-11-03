Rund 10 Euro gespart: Spaßiges Dino-Abenteuer für Nintendo Switch extra günstig schnappen

Bei Amazon ist aktuell ein Nintendo Switch-Spiel reduziert, das Dinosaurier-Fans und LEGO-Liebhaber gleichermaßen begeistern dürfte. LEGO Jurassic World verbindet die beliebten Klötzchen mit den ikonischen Filmen der Jurassic-Reihe und bietet auf Nintendos Hybrid-Konsole ein unterhaltsames Abenteuer für die ganze Familie. Der Preis wurde von 39,99 auf 31,93 Euro gesenkt, was eine Ersparnis von etwa zwanzig Prozent bedeutet.

Die dänische LEGO-Marke hat sich längst auch in der Videospielwelt etabliert. Gemeinsam mit TT Games entstanden zahlreiche Adaptionen bekannter Filmreihen, die durch ihren typischen Humor und das zugängliche Gameplay überzeugen. Die Titel richten sich an Spielerinnen und Spieler jeden Alters und setzen auf kooperatives Spielen sowie eine charmante Interpretation der Vorlagen. So auch LEGO Jurassic World 🛒.

Nintendo Switch-Spiel LEGO Jurassic World im Angebot

Das Nintendo Switch-Spiel bietet euch die Möglichkeit, alle vier Jurassic-Filme nachzuerleben. Von den Ereignissen im ursprünglichen Jurassic Park über die Fortsetzungen bis hin zum modernen Jurassic World werden die Schlüsselszenen in typischer LEGO-Manier neu interpretiert. Die Handlung folgt dabei den bekannten Geschichten, reichert diese jedoch mit humorvollen Einlagen und der charakteristischen LEGO-Ästhetik an.

Das Gameplay konzentriert sich auf klassische Action-Adventure-Elemente mit Rätseln, Erkundung und leichten Kampfeinlagen. Ihr steuert verschiedene Charaktere aus den Filmen, die jeweils über besondere Fähigkeiten verfügen. Manche können bestimmte Objekte manipulieren, andere verschaffen Zugang zu vorher unzugänglichen Bereichen. Diese Mechanik sorgt für Abwechslung und motiviert dazu, Levels mehrfach zu besuchen.

Eine Besonderheit des Spiels liegt in der Möglichkeit, selbst die Rolle verschiedener Dinosaurier einzunehmen. Zwanzig unterschiedliche Arten stehen zur Auswahl, vom friedlichen Triceratops bis zum furchterregenden Tyrannosaurus Rex. Als Dinosaurier könnt ihr nicht nur andere Charaktere erschrecken, sondern auch spezielle Aufgaben lösen. Das Sammeln von LEGO-Bernstein ermöglicht zudem das Experimentieren mit DNS (Desoxyribonukleinsäure), wodurch ihr eigene Hybridarten erschaffen könnt.

Die Nintendo Switch-Version von LEGO Jurassic World 🛒 enthält sämtliche bisher veröffentlichten Zusatzinhalte. Dazu gehören neue Charaktere wie der Dino-Abrichter sowie zusätzliche Fahrzeuge. Die Inseln Isla Nublar und Isla Sorna lassen sich in einem freien Spielmodus erkunden, bei dem ihr eure gezüchteten Dinosaurier auf Weiden auslassen und dabei Bonusmissionen absolvieren könnt. Der lokale Koop-Modus mit Drop-in-/Drop-out-Funktion erlaubt es, jederzeit gemeinsam zu spielen.

Weitere Spiele für die Konsole

Wer Gefallen an dem Dino-Abenteuer findet, sollte einen Blick auf andere LEGO-Titel für die Switch werfen. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga 🛒 beispielsweise bietet eine noch umfangreichere Erfahrung mit allen neun Hauptfilmen der Weltraum-Saga. Die Spielmechanik ähnelt sich stark, doch die Star-Wars-Variante wartet mit modernerer Grafik und erweiterten Gameplay-Elementen auf.

Auch LEGO Marvel Super Heroes 2 🛒 stellt eine empfehlenswerte Alternative dar. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über Dutzende Superhelden und erkundet eine offene Spielwelt namens Chronopolis. Die Rätsel fallen etwas komplexer aus als in der Jurassic-World-Variante, während der Humor gewohnt präsent bleibt.

Seid ihr jetzt zur Genüge mit ergänzenden Tipps versorgt und habt euren Warenkorb mit dem Nintendo Switch-Spiel LEGO Jurassic World 🛒 und allem weiteren Nötigen gefüllt, friert euer Finger hoffentlich nicht vor dem entscheidenden Klick ein und raubt euch Zeit, denn ob der Rabatt auf Amazon noch lange gelten wird, dass ist nicht sicher.

