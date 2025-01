Rund 20 Euro: Einen Nintendo Switch-Bestseller bei Amazon bekommt ihr gerade richtig günstig

Aktuell bietet Amazon ein starkes Angebot, mit dem ihr euch frisches Futter für den Handheld-Hybriden zum Schnäppchenpreis schnappt. Ein Nintendo Switch-Spiel, das sich derweil unter den 50 beliebtesten des Versandhauses tummelt, bekommt ihr gerade für etwa 20 Euro.

Die Rede ist von Miitopia: Das abenteuerliche Rollenspiel entführt euch in die gleichnamige Welt und erzählt dabei eine kreative Geschichte, der ihr euren ganz persönlichen Touch verleiht. Denn ihr allein bestimmt, welcher von euren Mii-Charakteren (oder denen eurer Liebsten) in welche Rolle schlüpft.

Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: In Miitopia entscheidet ihr, wer der Held oder die Heldin ist

In Miitopia taucht ihr in eine humorvolle, aufregende Welt ein, in der eure Mii-Charaktere die Stars sind. Ihr könnt Avatare von euch selbst, Freundinnen und Freunden oder der Familie erstellen und sie verschiedenste Rollen besetzen lassen – vom heroischen Helden bis hin zum niederträchtigen Super-Schurken.

Die Handlung dreht sich um den dunklen Fürsten (dem ihr ebenfalls eine eigens kreierte Visage aufdrücken könnt), der die Gesichter der Bewohner Miitopias gestohlen hat und dessen Pläne es zu durchkreuzen gilt, was euch sowohl Strategie als auch Kreativität abverlangt. Im Vergleich zum regulären Preis spart ihr mit dem Deal von Amazon gerade fast zehn Euro auf das Nintendo Switch-Spiel:

Auch die Beziehungen zwischen euren eigens erstellten Charakteren spielen eine zentrale Rolle. Verbringt Zeit mit euren Begleiterinnen und Begleitern, um Freundschaften zu pflegen und Vorteile im Kampf freizuschalten. Konflikte unter den Figuren können dagegen zu Herausforderungen führen, die es durch eure Hand zu lösen gilt und dem Gameplay etwas mehr Dynamik bietet.

Das Nintendo Switch-Spiel hat zudem zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten im Gepäck: Mit einer Vielzahl an kosmetischen Optionen, Perücken und Frisuren könnt ihr eure Mii-Charaktere individueller denn je halten. Die Details lassen eure Spielerfahrung noch persönlicher werden und sorgen dafür, dass ihr euch (und eure Liebsten) mit euren Figuren identifizieren könnt. Ein weiteres Highlight von Miitopia ist euer tierischer Begleiter: Euer Pferd unterstützt euch im berittenen Kampf – eine gelungene Abwechslung.

Noch unsicher? Kostenlose Demo im eShop lädt zum Anzocken ein

Solltet ihr euch noch unsicher sein, ob das Rollenspiel-Abenteuer wirklich etwas für euch ist, könnt ihr euch dank der kostenlosen Demo von Miitopia über den Nintendo eShop auch erst einmal ganz ohne Druck einen Einblick verschaffen.

Und für alle, die sich einen Multiplayer-Modus gewünscht haben, noch der Tipp, sich auf der gemeinsamen Couch zu tummeln und den Controller einfach mal kreisen zu lassen – Das Spielprinzip des Titels lädt dazu ein.

Auch spannend: Nintendo Switch 2 – Der angebliche „C-Button“ bringt womöglich völlig andere Funktionen mit sich

Gefällt euch Miitopia, solltet ihr euch allerdings nicht all zu viel Zeit lassen. Wie gewohnt ist das Amazon-Angebot nur von begrenzter Dauer, ehe das Nintendo Switch-Spiel wieder mit seinem ursprünglichen Preis versehen wird.

Quellen: Geizhals, Amazon

