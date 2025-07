Rund 30 Euro: Ultra-beliebtes Nintendo Switch-Spiel nur kurz zum Angebotspreis abstauben

Bei Amazon findet ihr aktuell ein beliebtes Nintendo Switch-Spiel zu einem spannenden Preis. Firefighting Simulator – The Squad erlaubt es euch, in die Rolle einer Feuerwehr-Einheit zu schlüpfen und gemeinsam mit bis zu drei Freundinnen und Freunden oder alleine gegen Brände anzukämpfen.

Firefighting Simulator – The Squad 🛒 kombiniert realistische Feuerwehrtechnik mit kooperativem Gameplay und bietet eine detaillierte Darstellung des Feuerwehrwesens. Der Titel stammt aus dem Hause Aerosoft und hat sich bereits auf anderen Plattformen einen Namen gemacht. Besonders auf Steam konnte das Spiel mit sehr positiven Bewertungen von über 4.000 Nutzerinnen und Nutzern überzeugen, was für die Qualität und den Unterhaltungswert der Simulation spricht.

Populäres Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: Firefighting Simulator für knapp 30 Euro

Der Preis für Firefighting Simulator – The Squad ist bei Amazon auf läppische 33,92 Euro gesunken. Das Nintendo Switch-Spiel bietet über 40 verschiedene Einsatzorte in einer 60 Quadratkilometer großen nordamerikanischen Metropole. Die Entwickler*innen haben dabei besonderen Wert auf Authentizität gelegt und lizenzierte Ausrüstung von bekannten Herstellern der nordamerikanischen Feuerwehrindustrie integriert.

Die Feuersimulation arbeitet mit einem komplexen Physiksystem, das realistische Brandverläufe, Rauchentwicklung und verschiedene Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien oder Fettbrände darstellt. Gefährliche Phänomene wie Backdrafts oder Flashovers sind ebenfalls Teil der Simulation und sorgen für zusätzliche Herausforderungen. Die dynamische Brandausbreitung erfordert taktisches Vorgehen und koordinierte Teamarbeit, besonders im Mehrspielermodus.

Zur Verfügung stehen fünf original lizenzierte Feuerwehrfahrzeuge von Rosenbauer Amerika, darunter der TP3-Pumper und die T-Rex-Hubrettungsbühne. Diese lassen sich sowohl in der Third-Person- als auch in der Cockpit-Perspektive steuern. Die verschiedenen Fahrzeuge bringen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten mit sich und erfordern jeweils spezielle Kenntnisse bei der Bedienung. Das Nintendo Switch-Spiel unterstützt gängige Gamepads und bietet ein umfangreiches Tutorial, das in die Grundlagen der Brandbekämpfung einweist.

Der kooperative Mehrspielermodus ermöglicht es bis zu vier Personen, gemeinsam als Feuerwehr-Team zu agieren. Dabei kann jede Spielerin und jeder Spieler verschiedene Rollen übernehmen und sich auf bestimmte Aufgaben spezialisieren. Im Einzelspielermodus steuert ihr über eine intuitive Befehlsleiste eure KI-gesteuerten Kolleginnen und Kollegen, während ihr selbst aktiv am Einsatzgeschehen teilnehmt. Die Einsätze finden sowohl tagsüber als auch nachts statt, was zusätzliche taktische Überlegungen mit sich bringt.

Wer Gefallen an Firefighting Simulator – The Squad 🛒 findet, könnte auch Interesse an anderen Simulationsspielen für die Nintendo Switch haben. Cities: Skylines 🛒 bietet die Möglichkeit, ganze Städte zu planen und zu verwalten, wobei auch Feuerwehrstationen und Notfalldienste eine wichtige Rolle spielen. Der Titel ergänzt die Perspektive der Feuerwehr um die stadtplanerische Komponente und zeigt, wie wichtig eine gut durchdachte Infrastruktur für den Katastrophenschutz ist.

Two Point Hospital 🛒 bringt Simulation und Humor zusammen und zeigt, dass auch ernste Themen mit einem Augenzwinkern behandelt werden können. Obwohl es sich um Krankenhausmanagement handelt, teilt es mit Feuerwehr-Simulationen die Verantwortung für Menschenleben und die Notwendigkeit, unter Zeitdruck effizient zu handeln. Die kooperativen Elemente und das Teamwork-Prinzip finden sich in beiden Spielarten wieder.

Ihr wollt euch erst einmal nur das Nintendo Switch-Spiel aus dem Amazon-Angebot sichern? Dann solltet ihr euch beeilen, denn wie üblich gilt der Deal für Firefighting Simulator – The Squad 🛒 nur für eine begrenzte Zeit.

