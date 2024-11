Satte Rabatte auf über 2.000 Switch-Spiele & mehr: Riesiger Black Friday Sale im eShop und My Nintendo Store

Sparfüchse unter euch haben Grund zur Freude: Der Black Friday Sale bei Nintendo ist ab sofort gestartet. Bis zum 1. Dezember um 23:59 Uhr könnt ihr aus mehr als 2.000 rabattierten Nintendo Switch-Spielen im eShop wählen.

Zusätzlich gibt es im My Nintendo Store zahlreiche Ersparnisse auf Hardware-Bundles, Merchandise und Zubehör. Obendrein lockt eine Bonusaktion für Mitgliedschaften, die euch eine kostenlose Verlängerung sichert.

Nintendo startet großen Black Friday Sale im eShop und My Nintendo Store

Zu den Spiele-Highlights im eShop gehören unter anderem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das euch auf ein Abenteuer über Hyrules Wolken und Landschaften entführt, sowie die aktuelle Fußball-Simulation EA Sports FC 25 aus dem Hause Electronic Arts, in dem ihr euren Traumverein aufbauen könnt. Doch damit natürlich nicht genug, denn noch weitere spannende Switch-Spiele verbergen sich am Black Friday unter der Angebotsflut.

Fans von Marios Weltreisen sollten so zum Beispiel einen Blick auf Super Mario Odyssey werfen, während Western-Liebhaber und Liebhaberinnen mit Red Dead Redemption die grenzenlosen Weiten des amerikanischen Westens erkunden können. Die vollständige Liste der Angebote findet ihr direkt im eShop.

Auch der My Nintendo Store bietet zahlreiche reduzierte Artikel. Besonders Nintendo Switch Online-Mitglieder sparen beim Kauf des Nintendo 64-Controllers, der aktuell für 34,99 Euro statt 49,99 Euro erhältlich ist. Zusätzlich gibt es Rabatte auf exklusive Hardware-Pakete und ausgewähltes Merchandise wie LEGO-Sets, Taschen und Zubehör. Ab einem Bestellwert von 80 Euro erhaltet ihr als Bonus ein Mario-Ornament.

Wer noch eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt, kann von einer besonderen Aktion profitieren: Beim Kauf einer zwölfmonatigen Einzelmitgliedschaft erhaltet ihr einen zusätzlichen Code für weitere zwölf Monate kostenlos. Diese Aktion gilt ausschließlich für Käufe im eShop, im My Nintendo Store oder auf der offiziellen Nintendo-Website. Ihr habt bis zum Jahreswechsel die Möglichkeit, bei ausgewähltem Zubehör zu sparen – also schaut vorbei und sichert euch eure Lieblingsangebote.

