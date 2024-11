Schnelle NVMe SSD von Samsung mit 30 Prozent Rabatt: Bei Amazon zahlt ihr jetzt den Tiefstpreis

Auf Amazon findet ihr aktuell ein attraktives Angebot für alle, die Speicherplatzengpässen den Kampf ansagen wollen. Eine flotte NVMe SSD mit zwei Terabyte von Samsung bekommt ihr jetzt zum historischen Tiefstpreis, bei dem ihr satte 60 Euro spart.

Die Samsung 990 EVO Plus kombiniert eine exzellente Leistungsfähigkeit mit einer widerstandsfähigen Bauweise. Sie passt sich an verschiedenste Einsatzbereiche an – sei es für das alltägliche Arbeiten oder für anspruchsvollstes Gaming auf dem PC.

Flotte NVMe SSD bei Amazon mit 30 Prozent Rabatt im Angebot: Das hat die Samsung 990 EVO Plus zu bieten

Die Samsung 990 EVO Plus überzeugt mit rasanten Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.250 Megabyte pro Sekunde und nicht minder flotten Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.300 MB/s. Gerade bei intensiven Anwendungen wie dem Video-Editing ermöglicht die NVMe SSD eine beeindruckende Performance. Doch vor allem beim Daddeln aktueller Blockbuster wie God of War Ragnarök, dessen PC-Version sich im Test ebenso gut schlug wie die der PS5, dürften sich die verringerten Ladezeiten deutlich bemerkbar machen. Vergleichsportal Geizhals zufolge zahlt ihr auf Amazon derzeit den bislang günstigsten Preis:

Ein weiteres Highlight stellt der Energieverbrauch der Samsung 990 EVO Plus dar. Sie liefert eine bis zu 73 Prozent höhere Effizienz im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell. Dies fällt insbesondere im mobilen Einsatzbereich auf, da sie die Akkulaufzeit verlängert und weniger Energie verbraucht. Das macht sie zu einer optimalen Wahl für Notebooks oder Gaming-Laptops.

Auch in Sachen Temperaturmanagement hat Samsung mit der 990 EVO Plus ein robustes System integriert. Ein Heat Spreader Label sorgt für eine effektive Wärmeabfuhr und der dynamische Wärmeleitalgorithmus soll Überhitzungen verhindern. So kann die Leistung auf einem konstant hohen Niveau gehalten werden. In Kombination mit der cleveren Samsung Magician Software, welche dem einfachen Laufwerksmanagement dient, könnt ihr Updates und Leistungsoptimierungen ganz entspannt selbst vornehmen.

Mit der 990 EVO Plus verspricht Samsung euch ein besonders zuverlässiges und langlebiges Speichermedium, das euch eine hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungsbereiche bietet. Im Vergleich zu anderen NVMe SSDs wartet die Samsung 990 EVO Plus mit deutlich schnelleren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten auf. Obendrein arbeitet sie besonders energieeffizient. Sucht ihr also noch nach einem Upgrade für euren Rechner, solltet ihr euch beeilen: Wie immer ist das Angebot auf Amazon von kurzer Dauer.

