Spiel des Jahres und Sportspiele mit satten Rabatten auf Amazon

Amazon holt zum Jahresende ein paar Knaller raus und ballert sie euch drastisch reduziert um die Ohren. Dabei werden nicht etwa die ollen Ladenhüter aus der hintersten Rumpelkammer rausgekehrt, sondern ein paar absolute Gaming-Highlights mit neuem Preisschild versehen.

Wer also noch ein bisschen Weihnachtsgeld von Oma und Opa im Säckel hat, kann dies gleich wieder in neues Konsolen- respektive PC-Futter investieren. Und wer sich für die Downloadcode-Varianten entscheidet, braucht nicht einmal zu warten, bis die Post sich ihren Weg durch die Böllerüberreste gebahnt hat, sondern kann sich gleich heute noch zockenderweise aus dem Jahr verabschieden.

Amazon schickt euch mit stramm reduzierten Preise ins Stadion und die Eishalle

Der Ball rollt ausnahmsweise mal nicht in den deutschen Bundesliga-Stadien und auch in vielen anderen Ligen Europas herrscht Winterpause. Umso heftiger dürft ihr das runde Leder treten und im aktuellen, bei den Game Awards als Sportspiel des Jahres ausgezeichneten EA Sports FC 25 mit Wirtz, Musiala, Marmoush und Co. auf Torejagd gehen. Mit den neuen Live Start Points könnt ihr jetzt außerdem im Managermodus in einen authentischen und originalgetreuen Punkt in der Saison einsteigen. Vielleicht schafft ihr es ja, Manchester City, AC Mailand oder den VfL Bochum aus der Krise zu schießen. EA Sports FC gibt es jetzt für PlayStation 4 und 5 jeweils um 56 Prozent rabattiert für 34,99 Euro.

EA Sports FC 25 für die PlayStation 5 für 34,99 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 56 Prozent

Wen es weniger auf den Rasen und lieber auf die Eisfläche zieht, kann mit dem ebenfalls von EA veröffentlichten NHL 25 die Kufen schwingen. Die Eishockeysimulation wartet diese Saison mit neuem, logikbasiertem Animationssystem, überarbeiteten KI-Profi-Spieler*innen und neuartigem Match-System auf. Auch hier gibt es 56 Prozent Rabatt auf das PlayStation 5-Spiel; der Xbox Series X|S-Code kostet gar nur 31,99 Euro.

EA Sports NHL 25 für die Xbox Series X|S für 31,99 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 54 Prozent

Kein Bock auf Sport? Kein Problem. Wer es sich mit seinem oder seiner Liebsten auf der Couch gemütlich machen und mit einem der besten Koop-Games aller Zeiten durchstarten will, hat nun ebenfalls mit einem tollen Angebot die Gelegenheit dazu. It Takes Two wurde 2021 zum Game of the Year gekürt und hat seitdem nichts von seinem Charme, seiner Kreativität und seinem Spielspaß eingebüßt. Je nach Plattform – PS4, Xbox One, PC oder Switch – bekommt ihr bis zu 75 Prozent Rabatt und zahlt zwischen 9,99 und 24,99 Euro.

It Takes Two für die PlayStation 4 für 17,99 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 46 Prozent

Kämpft mit Laserschwert und den zehn Formen der Wasseratmung

Die Rabattaktion von Amazon hat für jede*n etwas dabei. Im einst heiß erwarteten Star Wars Jedi: Survivor helft ihr dem jungen Jedi Cal Kestis auf seinem Kampf gegen das Imperium. Im Nachfolger zu Fallen Order erkundet ihr neue Planeten und meistert euren Umgang mit der Macht und dem Laserschwert. Fans von bildgewaltigen Anime-Arenakämpfen können sich mit Tanjiro und Nezuko Kamado in Demon Slayer – The Hinokami Chronicles dramatische Schlachten liefern, inklusiver japanischer und englischer Originalsprecher*innen aus dem Anime. Und wer kürzlich Sonic 3 im Kino gesehen hat und jetzt Lust auf mehr rasante Plattformer-Action mit dem blauen Igel hat, kann sich an Sonic Superstars genüsslich tun.

Wer jetzt immer noch nicht fündig geworden ist und sich fragt, was er oder sie im Jahr 2024 vielleicht für Gaming-Perlen verpasst hat, kann sich ja mal unsere Liste der Indie-Tipps aus dem vergangenen Jahr anschauen, die euch vielleicht durch die Lappen gegangen sind. Die gibt es ja häufig auch schon für einen schmalen Taler.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.